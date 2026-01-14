गॅस, पोटदुखी,बद्धकोष्ठतेवर मिनिटांत आराम हवा? फॉलो करा ‘हे’ सोपे उपाय

Aarti Badade
बद्धकोष्ठतेचा त्रास मुळापासून घालवण्यासाठी औषधांऐवजी दैनंदिन आहार आणि जीवनशैलीत योग्य बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पपईमध्ये नैसर्गिक पाचक घटक असतात; सकाळी रिकाम्या पोटी पपई खाल्ल्याने आतड्यांची हालचाल सुधारते आणि पचन संस्था मजबूत होते.
शुद्ध देशी तूप हे नैसर्गिक लुब्रिकेंट आहे; रात्री झोपताना गरम दुधात एक चमचा तूप टाकून प्यायल्याने सकाळी पोट सहज हलके होते.
कडुनिंबाची पाने पचन यंत्रणेतील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतात; आठवड्यातून एक-दोन वेळा कडुनिंबाच्या पानांचे सेवन करावे.
आतड्यांच्या खोलवर स्वच्छतेसाठी त्रिफळा चूर्ण प्रभावी आहे; तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्यात थोडे एरंडेल तेल मिसळून घेतल्यास जुनाट बद्धकोष्ठता दूर होते.
जास्त प्रमाणात दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने पचनास अडथळा निर्माण होऊन बद्धकोष्ठतेचा त्रास अधिक वाढू शकतो.
दिवसभरात पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीरातील कचरा बाहेर पडण्यास मदत होते आणि मल मऊ होऊन विसर्जन प्रक्रिया सुलभ होते.
घरगुती उपाय करण्यापूर्वी किंवा त्रिफळा-कडुनिंबाचे चूर्ण घेण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आरोग्यासाठी नेहमीच हिताचे ठरते.
