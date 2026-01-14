गॅस, पोटदुखी,बद्धकोष्ठतेवर मिनिटांत आराम हवा? फॉलो करा ‘हे’ सोपे उपाय

Aarti Badade

आहारातील बदलाचे महत्त्व

बद्धकोष्ठतेचा त्रास मुळापासून घालवण्यासाठी औषधांऐवजी दैनंदिन आहार आणि जीवनशैलीत योग्य बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Constipation Relief

|

Sakal

पपई - पचनासाठी वरदान

पपईमध्ये नैसर्गिक पाचक घटक असतात; सकाळी रिकाम्या पोटी पपई खाल्ल्याने आतड्यांची हालचाल सुधारते आणि पचन संस्था मजबूत होते.

Constipation Relief

|

Sakal

दुधात तूप टाकून प्या

शुद्ध देशी तूप हे नैसर्गिक लुब्रिकेंट आहे; रात्री झोपताना गरम दुधात एक चमचा तूप टाकून प्यायल्याने सकाळी पोट सहज हलके होते.

Constipation Relief

|

Sakal

कडुनिंबाने करा 'डिटॉक्स'

कडुनिंबाची पाने पचन यंत्रणेतील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतात; आठवड्यातून एक-दोन वेळा कडुनिंबाच्या पानांचे सेवन करावे.

Constipation Relief

|

sakal

त्रिफळा चूर्ण आणि एरंडेल तेल

आतड्यांच्या खोलवर स्वच्छतेसाठी त्रिफळा चूर्ण प्रभावी आहे; तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्यात थोडे एरंडेल तेल मिसळून घेतल्यास जुनाट बद्धकोष्ठता दूर होते.

Constipation Relief

|

Sakal

दुग्धजन्य पदार्थ

जास्त प्रमाणात दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने पचनास अडथळा निर्माण होऊन बद्धकोष्ठतेचा त्रास अधिक वाढू शकतो.

Constipation Relief

|

Sakal

पाणी पिण्याचे महत्त्व

दिवसभरात पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीरातील कचरा बाहेर पडण्यास मदत होते आणि मल मऊ होऊन विसर्जन प्रक्रिया सुलभ होते.

Constipation Relief

|

Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

घरगुती उपाय करण्यापूर्वी किंवा त्रिफळा-कडुनिंबाचे चूर्ण घेण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आरोग्यासाठी नेहमीच हिताचे ठरते.

Constipation Relief

|

Sakal

वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलला करा गुडबाय! 'हे' एक सुपरफूड खा अन् तुमचं हृदय ठेवा फिट

Benefits of Ladyfinger bhendi

|

Sakal

येथे क्लिक करा