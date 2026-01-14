वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलला करा गुडबाय! 'हे' एक सुपरफूड खा अन् तुमचं हृदय ठेवा फिट

Aarti Badade
भेंडी ही केवळ एक भाजी नसून रक्तातील वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी एक प्रभावी औषध मानली जाते.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
भेंडीमध्ये 'म्युसिलेज' नावाचा जो चिकट पदार्थ असतो, त्यातील पेक्टिन आणि विरघळणारे फायबर कोलेस्ट्रॉलला शरीराबाहेर टाकण्यास मदत करतात.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
भेंडीमधील घटक आतड्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉल शोषण्याऐवजी त्याला बांधून ठेवतात आणि शौचावाटे बाहेर काढतात, ज्यामुळे LDL पातळी कमी होते.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
भेंडीमध्ये असलेले 'पॉलिफेनॉल' हे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाची सूज कमी करतात आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळ्या होण्यापासून रोखतात.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
नियमित भेंडी खाल्ल्याने हृदयविकाराचा आणि स्ट्रोकचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो, कारण ती रक्तवाहिन्या स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
भेंडीमध्ये भरपूर फायबर असल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
भेंडीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखर हळूहळू वाढते, जे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
निरोगी हृदय आणि संतुलित कोलेस्ट्रॉलसाठी तुमच्या रोजच्या आहारात भेंडीचा समावेश करा आणि फिट राहा!
Benefits of Ladyfinger bhendi
Sakal
Diabetes diet plan
Sakal