गोव्याच्या गर्दीपासून दूर दडलाय निसर्गाचा स्वर्ग! या बीचचे लेटेस्ट Photos पाहून लगेच जावंसं वाटेल!

Vinod Dengale
गोव्यात फिरायला गेलात आणि या बीच नाही गेले तर, तर तुम्ही एका सुंदर ठिकाणाचा अनुभव मिस केल्यासारखं आहे.
Goa Beach Latest Photos
PC - Adette Vakharia
या सुंदर समुद्रकिनाऱ्याचं नाव आहे काबो दे रामा बीच (Cabo de Rama). दक्षिण गोव्यातील काणकोण तालुक्यात असलेला हा बीच निसर्गसौंदर्यासाठी ओळखला जातो.
Cabo de Rama Beach Goa
PC - Adette Vakharia
नॉर्थ गोव्यातील गजबजलेल्या बीचपेक्षा काबो दे रामा बीच एकदम शांत, मोठी गर्दी किंवा गोंगाट नसणारा आहे.
beautiful and less crowded beaches
PC - Adette Vakharia
किनाऱ्यालगत असलेली नारळाची घनदाट झाडं आणि त्यांच्या सावलीत पसरलेली सोनेरी वाळू या बीचचं सौंदर्य आणखी खुलवतात.
Coconut trees and golden sand beach
PC - Adette Vakharia
खडकांवर आदळणाऱ्या समुद्राच्या लाटा, निळंशार पाणी आणि उंच डोंगर हे दृश्य एखाद्या चित्रपटातील सीनपेक्षा कमी नाही!
Scenic View
PC - Adette Vakharia
बीचच्या बाजूलाच खाण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यात मॅगी आणि मसाला काकडी फेमस आहे.
Food
PC - Adette Vakharia
या बीचच्या बाजूलाच ऐतिहासिक काबो दे रामा किल्ला असून त्यावरून बीचचा नजारा आणखीनच मनमोहक दिसतो.
Cabo de Rama fort view
PC - Adette Vakharia
Bhimashankar’s Famous Shekaru
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