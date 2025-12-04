संधिवाताचा त्रास? हाडं दुखतात? दुधापेक्षा 6 पट कॅल्शियम असलेला हा पांढरा पदार्थ रामबाण!

Aarti Badade
हाडे मजबूत (Bone Strength) करण्यासाठी कॅल्शियम (Calcium) आवश्यक आहे; तिळात दूधापेक्षा ६ पट जास्त कॅल्शियम असते.
एक चमचा तिळात 88 mg कॅल्शियम, प्रथिने (Protein) आणि मॅग्नेशियम (Magnesium) यांसारखे आवश्यक घटक असतात.
थंडीच्या दिवसांत (Winter Season) तीळ खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिक उष्णता (Natural Heat) आणि ऊर्जा (Energy) मिळते.
तिळात असलेले कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम (Magnesium) हाडांची घनता वाढवतात, ज्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिसचा (Osteoporosis) धोका कमी होतो.
तिळातील फायबरमुळे (Fiber) पचनक्रिया सुधारते आणि मोनोअनसॅचुरेटेड फॅट्स (Monounsaturated Fats) हृदयाचे आरोग्य (Heart Health) सुधारतात.
तीळ नैसर्गिकरित्या कोलेजन (Collagen) संश्लेषण वाढवतात, ज्यामुळे संयोजी ऊतक, त्वचा आणि हाडे मजबूत होतात.
दररोज १-२ चमचे तीळ भाजून किंवा रात्रभर पाण्यात भिजवून (Soaked) खाणे जास्त फायदेशीर मानले जाते.
मूत्रपिंडातील दगड (Kidney Stones), संधिवात (Arthritis) किंवा ऍलर्जीची (Allergy) तक्रार असलेल्या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच तिळाचे सेवन करावे.
