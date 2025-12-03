कोरडी त्वचा? हिवाळ्यात ग्लोइंग स्कीनसाठी 6 डिटॉक्स ड्रिंक्स कमाल करतील

Aarti Badade
हिवाळ्यात सतेज त्वचा आणि सुधारलेला पाचक अग्नी (Digestive Fire) यासाठी दिवसाची सुरुवात योग्य पद्धतीने करावी.
सकाळच्या वेळी गरम पाण्यात (Hot Water) १ चमचा गाईचे तूप (Cow Ghee) टाकून प्या—यामुळे पचन सुधारते आणि त्वचेचा कोरडेपणा कमी होतो.
दुसऱ्या दिवशी रात्री तुळस (Tulsi) भिजत घालून ते पाणी सकाळी प्या—यामुळे टॉक्सिन्स (Toxins) कमी होतात आणि त्वचा स्वच्छ (Clean Skin) दिसते.
काकडी (Cucumber) आणि पुदिना (Mint) भिजवलेले पाणी प्या—यामुळे हायड्रेशन (Hydration) मिळते आणि चेहरा फ्रेश दिसतो.
जिरे (Cumin) रात्री पाण्यात भिजत घालून ते पाणी घेतल्यास शरीराची सूज (Body Swelling) कमी होते.
आवळा ज्यूस (Amla Juice) आणि कढीपत्ता घेतल्यास त्वचा आणि केस (Hair) दोन्ही चांगले राहतात.
सर्व पेय नैसर्गिक (Natural) आहेत, पण ॲसिडिटी किंवा ॲलर्जी (Allergy) असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Constipation Home Remedies
