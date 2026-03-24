जगातील सर्वात महाग धातू, १ ग्रॅमची किंमत २०० किलो सोन्याएवढी!

Yashwant Kshirsagar
आपण सामान्यतः सोने आणि हिरे यांनाच जगातील सर्वात महाग धातू मानतो, पण जगात असेही काही पदार्थ अस्तित्वात आहेत, जे याहूनही अधिक मौल्यवान आहेत.
World's Most Expensive Metal
esakal
'कॅलिफोर्नियम-२५२' (Californium-252) हा जगातील सर्वात महागड्या पदार्थांपैकी एक मानला जातो; याचे मूल्य साधारणपणे २०० किलोग्राम सोन्याच्या किमतीपेक्षा अधिक असते.
World's Most Expensive Metal
esakal
हा नैसर्गिकरित्या आढळणारा धातू नाही; म्हणजेच, तो खाणींमधून उत्खनन करून मिळवता येत नाही.
World's Most Expensive Metal
esakal
कॅलिफोर्नियमची निर्मिती मानवाद्वारे, अणुभट्ट्यांमध्ये (nuclear reactors) एका विशेष प्रक्रियेद्वारे कृत्रिमरित्या केली जाते.
World's Most Expensive Metal
esakal
याची निर्मिती ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे; यामध्ये 'क्युरियम' (Curium) सारख्या जड मूलद्रव्यांना अनेक महिने सतत न्यूट्रॉन किरणोत्सर्गाच्या संपर्कात ठेवावे लागते.
World's Most Expensive Metal
esakal
ही प्रक्रिया इतकी दीर्घ असूनही, त्यातून मिळणारे उत्पादन मात्र अत्यंत अल्प असते. कॅलिफोर्नियम-२५२ चे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण म्हणजे, त्यामध्ये आपोआप न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित करण्याची क्षमता असते.
World's Most Expensive Metal
esakal
न्यूट्रॉन्स निर्माण करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही; आणि कॅलिफोर्नियम-२५२ ची हीच क्षमता त्याला अत्यंत मौल्यवान आणि दुर्मिळ बनवते.
World's Most Expensive Metal
esakal
याचा उपयोग तेल आणि वायूचा शोध, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी आणि औद्योगिक तपासण्या यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये केला जातो.ही अशी क्षेत्रे आहेत जिथे कॅलिफोर्नियमला पर्याय ठरू शकेल असा दुसरा कोणताही पदार्थ उपलब्ध नाही.
World's Most Expensive Metal
esakal
सक्रिय अणुभट्टी उपलब्ध नसतानाही, एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन स्रोत म्हणून कार्य करण्याची क्षमता या पदार्थामध्ये असते. नेमक्या याच कारणामुळे याला इतके उच्च स्थान आणि महत्त्व दिले जाते.
World's Most Expensive Metal
esakal
