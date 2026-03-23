इराणमधील लोक नाकाची सर्जरी का करताहेत? जाणून घ्या धक्कादायक कारण !

Yashwant Kshirsagar

सौंदर्याशी 'इराणी' संबंध!

जगात असा एक देश आहे, ज्याला 'नाकाच्या शस्त्रक्रियेची राजधानी' म्हणून ओळखले जाते. पण इराणमध्ये नाकाच्या शस्त्रक्रियेबद्दल इतकी प्रचंड क्रेझ का आहे?

Iran (rhinoplasty) Nose Surgery Trend

पांढरे बँडेज

इराणची राजधानी असलेल्या तेहरानच्या रस्त्यांवर, नाकावर पांढरे बँडेज लावून फिरणे ही काही लाजिरवाणी गोष्ट मानली जात नाही; उलट, त्याकडे एक 'प्रतिष्ठेचे प्रतीक' म्हणून पाहिले जाते.

ऱ्हायनोप्लास्टी

नाकाचा आकार बदलण्यासाठी केली जाणारी ही कॉस्मेटिक शस्त्रक्रिया 'ऱ्हायनोप्लास्टी' (Rhinoplasty) म्हणून ओळखली जाते.

जादुई नैपुण्य

इराणी प्लास्टिक सर्जनना जगातील काही सर्वोत्तम 'कलाकार' मानले जाते; कारण ते रुग्णाच्या चेहऱ्याच्या ठेवणीला (contours) अगदी चपखलपणे साजेसा असा 'नाकाचा आकार' घडवण्यास सक्षम असतात.

सर्वाधिक प्रमाण

अमेरिकेच्या तुलनेत, इराणमध्ये दरडोई नाकाच्या शस्त्रक्रियांचे प्रमाण सात पटीने अधिक आहे. नाकाच्या शस्त्रक्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या जगातील देशांच्या यादीत इराणचा समावेश होतो.

सोशल मीडियाचा प्रभाव

इन्स्टाग्राम आणि या डिजिटल युगामुळे इराणी तरुणांमध्ये 'परिपूर्ण सेल्फी चेहरा' मिळवण्याची इच्छा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

पुरुषही आघाडीवर

विशेष म्हणजे इराणमधील पुरुषही मोठ्या संख्येने क्लिनिक्समध्ये जाऊन आपल्या नाकाचा आकार दुरुस्त करून घेतात.

हिजाब, चेहऱ्याचे महत्त्व

तज्ज्ञांच्या मते, हिजाब परिधान केलेला असताना शरीराचा केवळ चेहरा हाच भाग प्रामुख्याने दिसत असल्याने, लोक आपल्या नाकाच्या सौंदर्यावर सर्वाधिक भर देतात.

परवडणारी उपचारपद्धती

युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत, इराणमध्ये ऱ्हायनोप्लास्टीची शस्त्रक्रिया खूपच परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध आहे. याच कारणामुळे देशात 'वैद्यकीय पर्यटना'ला मोठी चालना मिळाली आहे.

प्रचंड मोठी बाजारपेठ

ऱ्हायनोप्लास्टी आता इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक बनली असून, यातून दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सचा व्यवसाय निर्माण होत आहे.

