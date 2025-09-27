Camphor Remedies: कापूरशी संबंधित 'हे' उपाय वास्तुदोष करतील दूर

पुजा बोनकिले

कापूरचे विशेष महत्व

वास्तूदोष कमी करण्यासाठी कापूरचे काही उपाय सांगणार आहोत.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

कापूर उपाय

घरातील वास्तूदोष कमी करण्यासाठी पुढील उपाय करू शकता.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

वास्तूदोष मुक्तता

प्रत्येक कोपऱ्यात कापूरचा तुकडा ठेवा. असे केल्याने वास्तूदोषापासून सुटका मिळते.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

सकारात्मक ऊर्जा

घराच्या मुख्यप्रवेशद्वारावर कापूर ठेवल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा येते. तसेच नकारात्मक ऊर्जा दूर राहते.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

मानसिक ताण कमी

बेडरूममध्ये कापून ठेवल्याने मानसिक आणि शारिरिक ताण कमी होण्यास मदत मिळते.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

घरात पैसे येतील

घरात आर्थिक स्थिती सुरळित राहण्यासाठी गुलाबाच्या फुलात कापूर ठेवा नंतर तो संध्याकाळी जाळून टाका.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

कापूर तुकडा जाळा

कापूरचा तुकडा जाळल्यानंतर देवीला गुलाबाचे फुल अर्पण करा. यामुळे वास्तूदोष कमी होतो.

Camphor remedies to remove Vastu Dosha in 2025

|

Sakal

दसऱ्याला दुर्मिळ राजयोग, 'या' 3 राशींसाठी सुवर्णकाळ सुरू

Dussehra 2025 rare Rajyoga for zodiac signs

|

Sakal

आणखी वाचा