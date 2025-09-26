दसऱ्याला दुर्मिळ राजयोग, 'या' 3 राशींसाठी सुवर्णकाळ सुरू

पुजा बोनकिले

दसरा

हिंदू धर्मात दसरा हा खूप खास मानला जातो.

आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्ष

हा सण दरवर्षी आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या दहाव्या दिवशी साजरा केला जातो.

कधी आहे?

यावर्षी हा सण 2 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. हा सण वाईटावर चांगल्याचा विजय म्हणून साजरा केला जातो, म्हणूनच याला विजयादशमी असेही म्हणतात.

लकी राशी कोणत्या?

या दिवशी कोणत्या राशींसाठी सुवर्णसंधी चालून येणार आहे हे जाणून घेऊया.

मेष

मेष राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होतील.

कर्क

या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आत्मविश्वास आणि यशाचा काळ ठरेल.

धनु

या राशीच्या लाकाना दसऱ्याच्या दिवशी नवीन संधी मिळतील.

