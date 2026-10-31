अस्वल मागे लागलं तर माणसाला गाठू शकतं का?

संतोष कानडे

अस्वल

अस्वल माणसाच्या मागे लागलं तर ते त्याला पकडू शकतं का? याचं उत्तर 'होय' आहे.

जड आणि संथ

अस्वल दिसायला जड आणि संथ वाटत असलं, तरी ते अतिशय वेगाने धावू शकतं.

धावण्याचा वेग

अस्वलाचा धावण्याचा वेग काही प्रजातींमध्ये ताशी ५० ते ६० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो.

सुटका

त्यामुळे माणसाला पळून अस्वलापासून सुटका करणं जवळजवळ अशक्य ठरू शकतं.

सुरक्षित

अस्वल झाडावरही चढू शकतं, त्यामुळे झाडावर चढणं हा सुरक्षित उपाय नाही.

पिल्लांचं संरक्षण

अस्वल माणसाच्या मागे लागण्यामागे भीती, पिल्लांचं संरक्षण किंवा अचानक झालेली समोरासमोरची भेट अशी कारणं असू शकतात.

शांत

अशा वेळी घाबरून धावण्याऐवजी शांत राहण्याचा प्रयत्न करणं महत्त्वाचं आहे.

सुरक्षित अंतर

अस्वलापासून सुरक्षित अंतर ठेवून हळूहळू मागे सरकावं आणि त्याला पळून जाण्यासाठी जागा द्यावी.

ओरडू नये

अस्वल जवळ आल्यास त्याच्यावर ओरडू नये, दगड मारू नयेत किंवा त्याला चिथावू नये.

वनविभाग

अस्वलाच्या परिसरात जाताना वनविभागाच्या सूचना पाळणं आणि सुरक्षित अंतर राखणं अत्यंत गरजेचं आहे.

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