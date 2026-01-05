एखादा देश दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रपतींना अटक करू शकतो का? आंतरराष्ट्रीय कायदा काय सांगतो

सूरज यादव

राष्ट्रपतींना अटक

अमेरिकेनं शनिवारी व्हेनेझुएलात मोहिम राबवत थेट राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अटक केली. मादुरो यांच्यासह पत्नी सीलिया फ्लोरस यांनाही ताब्यात घेण्यात आलंय आहे.

खटला चालवणार

निकोलस मादुरो यांच्यासह पत्नी सीलिया यांना विशेष विमानानं अमेरिकेत आणलं असून त्यांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलं आहे. त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाणार आहे.

कारवाईवर प्रश्न

अमेरिकेच्या या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक संघटना आणि देशांनी यावर टीकाही केलीय. एखाद्या देशाच्या प्रमुखाला अटक करण्याची परवानगी कशी? याबाबत कायदा काय आहे? असे प्रश्न पुढे आलेत.

अधिकार आहे का?

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अमेरिकेला कोणत्याही देशाच्या कार्यकारी राष्ट्रपतीला अटक करण्याचा किंवा बंदी बनवण्याचा अधिकार नाही. संयुक्त राष्ट्रानेही अमेरिकेचं हे पाऊल धोकादायक असल्याचं म्हटलंय.

युएनचा करार

अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपती मादुरो यांना अटक करणं हे संयुक्त राष्ट्राच्या कराराचं थेट उल्लंघन आहे. संयुक्त राष्ट्राने याबाबत ऑक्टोबर १९४५ मध्ये करार केला होता.

संघर्ष टाळा

करारानुसार संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांनी इतर देशांवर कोणत्याही प्रकारे कारवाई करण्यापासून टाळलं पाहिजे. यात धमकी देऊ नये असंही म्हटलं आहे.

अपवाद

आर्टिकलमध्ये दोन अपवाद असून त्यानुसार कारवाई करता येते. संयुक्त राष्ट्राने परवानगी दिल्यास आणि आर्टिकल ५१ अंतर्गत शस्त्र हल्ला झाल्यास स्वसंरक्षणासाठी हल्ल्याचा अधिकार आहे.

अधिकार नाही

एखाद्या देशाचा नेता भ्रष्ट असेल तर त्याला अटक करण्याबाबत किंवा राष्ट्रपतींनी गुन्हा केला तर दुसरा देश कारवाई करू शकतो असं कोणत्याही कायद्यात लिहिलेलं नाही.

अमेरिकेचं म्हणणं

अमेरिकेकडून मादुरो यांची अटक ही लष्करी मोहिमेचा भाग असल्याचं म्हटलंय. मादुरो यांनी गेल्या २५ वर्षात नार्को दहशतवाद पसरवल्याचा आरोप अमेरिकेनं केलाय.

