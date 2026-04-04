एका किडनीवर माणूस किती काळ जगू शकतो?

Aarti Badade
किडनी आपल्या रक्तातील युरिया, क्रिएटिनिन आणि ॲसिडसारखे विषारी पदार्थ गाळून लघवीवाटे बाहेर काढण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करते.
Living with one kidney
Sakal
हो, आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते एखादी व्यक्ती केवळ एका किडनीवरही दीर्घकाळ आणि निरोगी आयुष्य सहज जगू शकते.
काही लोकांमध्ये जन्मापासूनच एक किडनी काम करत असते, तरीही त्यांना कोणतीही अडचण येत नाही आणि ते सामान्य जीवन जगतात.
जेव्हा दोन्ही किडनी निकामी होतात आणि रक्तात विषारी घटक वाढून जीव धोक्यात येतो, तेव्हा डॉक्टर किडनी प्रत्यारोपणाचा सल्ला देतात.
किडनी दान केल्यानंतर किंवा प्रत्यारोपणानंतर शरीर पूर्णपणे बरे होण्यासाठी साधारण सहा आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ लागू शकतो.
एका किडनीवर असणाऱ्या व्यक्तींनी वर्षातून एकदा ब्लड प्रेशर, लघवीची तपासणी आणि ब्लड युरिया टेस्ट करणे गरजेचे असते.
शस्त्रक्रियेनंतर किमान दीड महिना जड वस्तू उचलणे, कठीण व्यायाम किंवा कोणताही मैदानी खेळ खेळणे टाळावे.
निरोगी राहण्यासाठी अल्कोहोल, कॅफिन आणि अतिप्रमाणात प्रोटिनयुक्त पदार्थ टाळावेत. तसेच भरपूर पाणी पिणे आणि सकस आहार घेणे फायदेशीर ठरते.
