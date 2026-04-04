'थ्रोट कॅन्सर'ची सुरवातीची 'ही' लक्षणं दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

घशाचा कर्करोग आणि दुर्लक्षित लक्षणे

घसा दुखणे किंवा आवाज बसणे सामान्य असले तरी, हा त्रास दीर्घकाळ टिकल्यास तो थ्रोट कॅन्सरचा संकेत असू शकतो.

आवाजात सतत होणारा बदल

जर तुमचा आवाज अचानक घोगरा झाला असेल आणि २-३ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ बदलला असेल, तर त्वरित तपासणी करा.

घास गिळताना होणारा त्रास

जेवण करताना किंवा पाणी पिताना घशात काहीतरी अडकल्यासारखे वाटणे किंवा वेदना होणे हे धोक्याचे लक्षण आहे.

घशात सतत होणारी खवखव

औषधोपचार करूनही घशातील खवखव किंवा टोचल्यासारखी भावना होत असेल, तर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

न थांबणारा कोरडा खोकला

सर्दी नसतानाही सतत कोरडा खोकला येणे किंवा खोकल्यावाटे रक्ताचे अंश पडणे हे घशातील अंतर्गत बिघाड दर्शवते.

मानेवर अचानक गाठ येणे

मानेवर किंवा जबड्याच्या खाली वेदनारहित पण वेगाने वाढणारी गाठ येणे हे कॅन्सरच्या संसर्गाचे लक्षण असू शकते.

कानात सतत वेदना होणे

कानात कोणताही संसर्ग नसतानाही घशातील ट्यूमरमुळे नसांवर दाब पडून एका विशिष्ट कानात सतत वेदना जाणवू शकतात.

वेळीच निदान हाच उत्तम उपाय

तंबाखू आणि मद्यपान टाळा; आवाजातील बदल किंवा गिळण्याचा त्रास जाणवल्यास त्वरित कान-नाक-घसा तज्ज्ञांना भेटा.

