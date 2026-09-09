दारूचा घोट मेंदूसाठी ठरू शकतो घातक? तरुणांवर होतात 'हे' परिणाम

Aarti Badade

तरुणांमधील अतिमद्यपान

किशोरावस्थेतील वारंवार मद्यपानामुळे मेंदूची रचना आणि कार्यप्रणालीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. 

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स्मरणशक्तीवर परिणाम! 

किशोरावस्थेतील अतिमद्यपानाचा मेंदूतील शिकणे आणि स्मरणशक्तीसाठी महत्त्वाच्या हिप्पोकॅम्पसवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. 

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मेंदूतील पेशी

मद्यपानामुळे ॲस्ट्रोसाइट्स आणि सिनेप्सेस यांच्यातील संपर्क यंत्रणा विस्कळीत होऊ शकते. 

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मद्यपान सोडल्यानंतर

उंदरांवरील या प्रिक्लिनिकल अभ्यासात मद्यपान थांबवल्यानंतरही मेंदूतील काही बदल कायम राहिल्याचे आढळले. 

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संशोधनाचा मुख्य उद्देश काय? 

किशोरावस्थेतील मद्यपानामुळे मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम समजून घेणे आणि भविष्यातील उपचारांसाठी मार्ग शोधणे हा अभ्यासाचा उद्देश होता.

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ॲस्ट्रोसाइट्सची भूमिका महत्त्वाची! 

या संशोधनानुसार मद्यपानामुळे होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांमध्ये ॲस्ट्रोसाइट्स पेशींची भूमिका महत्त्वाची असू शकते. 

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अधिक संशोधनाची गरज! 

संशोधकांच्या मते या निष्कर्षांवर आधारित उपचार विकसित करण्यासाठी आणखी संशोधन आवश्यक आहे

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फोडलेला नारळ किती दिवसात खराब होतो?

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