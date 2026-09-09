दारूचा घोट मेंदूसाठी ठरू शकतो घातक? तरुणांवर होतात 'हे' परिणाम

Aarti Badade
किशोरावस्थेतील वारंवार मद्यपानामुळे मेंदूची रचना आणि कार्यप्रणालीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
alcohol brain
Sakal
किशोरावस्थेतील अतिमद्यपानाचा मेंदूतील शिकणे आणि स्मरणशक्तीसाठी महत्त्वाच्या हिप्पोकॅम्पसवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
alcohol brain
Sakal
मद्यपानामुळे ॲस्ट्रोसाइट्स आणि सिनेप्सेस यांच्यातील संपर्क यंत्रणा विस्कळीत होऊ शकते.
alcohol brain
Sakal
उंदरांवरील या प्रिक्लिनिकल अभ्यासात मद्यपान थांबवल्यानंतरही मेंदूतील काही बदल कायम राहिल्याचे आढळले.
alcohol brain
Sakal
किशोरावस्थेतील मद्यपानामुळे मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम समजून घेणे आणि भविष्यातील उपचारांसाठी मार्ग शोधणे हा अभ्यासाचा उद्देश होता.
alcohol brain
Sakal
या संशोधनानुसार मद्यपानामुळे होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांमध्ये ॲस्ट्रोसाइट्स पेशींची भूमिका महत्त्वाची असू शकते.
alcohol brain
Sakal
संशोधकांच्या मते या निष्कर्षांवर आधारित उपचार विकसित करण्यासाठी आणखी संशोधन आवश्यक आहे
alcohol brain
Sakal
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Sakal