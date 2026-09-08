फोडलेला नारळ किती दिवसात खराब होतो?

Aarti Badade
योग्य पद्धतीने साठवल्यास नारळाचे खोबरे जास्त काळ ताजे ठेवता येते.
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Sakal
न फोडलेला नारळ थंड, कोरड्या आणि हवेशीर ठिकाणी ठेवा आणि थेट सूर्यप्रकाश व आर्द्रता टाळा.
coconut
Sakal
खोबरे कवचापासून वेगळे करून स्वच्छ व कोरडे करा आणि हवाबंद डब्यात भरून रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा.
coconut
Sakal
किसलेले किंवा तुकडे केलेले खोबरे हवाबंद पॅकमध्ये गोठवून अनेक महिने वापरता येऊ शकते.
coconut
Sakal
नारळाचे पाणी आईस क्यूब ट्रेमध्ये गोठवून नंतर स्मूदी किंवा स्वयंपाकासाठी वापरता येते.
coconut
Sakal
आंबट वास, बुळबुळीतपणा, पिवळा-काळा रंग किंवा बुरशी दिसल्यास नारळ खाऊ नका.
coconut
Sakal
कापलेला नारळ जास्त वेळ बाहेर ठेवणे, घाणेरडा चमचा वापरणे किंवा फ्रिजमध्ये ठेवण्यास उशीर करणे टाळा.
coconut
sakal
warm water
Sakal