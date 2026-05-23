ब्रेकअप झाल्यानंतर छातीत खरोखरच दुखतं का? 'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' मागचं वैद्यकीय सत्य नक्की काय?

Varsha Balhe

ब्रेकअपनंतर छातीत दुखतं?

हे फक्त भावना नसून एक खरी वैद्यकीय समस्या असू शकते.

काय म्हणतात डॉक्टर?

या स्थितीला ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम किंवा टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपॅथी म्हणतात.

का होतं असं?

तीव्र भावनिक धक्का बसल्यावर शरीरात स्ट्रेस हार्मोन्स अचानक वाढतात.

हृदय

हृदयाचा पंपिंग भाग तात्पुरता कमकुवत होतो किंवा आकार बदलतो.

लक्षणं

छातीत वेदना, धडधड वाढणे आणि श्वास घ्यायला त्रास होऊ शकतो.

हार्ट अटॅक

लक्षणं हार्ट अटॅकसारखी असली तरी रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेज नसतं.

महिला

महिलांना जास्त धोका आहे, विशेषतः ५० वर्षांवरील महिलांमध्ये हा सिंड्रोम अधिक दिसतो.

चांगली गोष्ट म्हणजे…

योग्य उपचार आणि तणाव नियंत्रणामुळे हृदय पुन्हा पूर्णपणे बरे होऊ शकते.

