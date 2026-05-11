केंद्र सरकार सोन्याच्या खरेदीवर खरोखरच संपूर्ण बंदी घालू शकते का? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी लोकांना एक वर्षासाठी सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे.
यामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्यास मदत होईल. सरकार सोन्याच्या खरेदीवर संपूर्ण बंदी घालू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या, आयात व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांचे नियमन करण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारला आहे.
पूर्वी भारताने सोन्याची मालकी आणि व्यापार नियंत्रित करणारे कठोर कायदे लागू केले होते. याचे सर्वात प्रमुख उदाहरण म्हणजे १९६८ चा सुवर्ण नियंत्रण कायदा.
खाजगी सोन्याचा साठा कमी करण्यासाठी आणि आयातीवर मर्यादा घालण्यासाठी तो आणला गेला होता. १९९० मध्ये आर्थिक उदारीकरण सुधारणांदरम्यान हा कायदा रद्द करण्यात आला.
आज संपूर्ण बंदीऐवजी सरकार नियामक निर्बंध, अनुपालन नियम आणि कर आकारणी धोरणांद्वारे सोन्याच्या बाजारावर नियंत्रण ठेवते.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने सोन्याच्या आयाती आणि खरेदीसंबंधीचे नियम लक्षणीयरीत्या कडक केले.
उदाहरणार्थ, सोन्याच्या दागिन्यांची आयात तथाकथित मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत हलवण्यात आली आहे.
याचा अर्थ असा की, आता आयातदारांना मालाची ऑर्डर देण्यासाठी अधिकृत परवान्याची आवश्यकता असेल.
अधिकाऱ्यांनी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीमद्वारे हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता प्रत्येक सोन्याच्या वस्तूवर सहा-अंकी कोड असतो.
दागिन्यांच्या बाजारपेठेतील फसवणूक रोखणे हा याचा उद्देश आहे. हॉलमार्क नसलेले सोने विकणे पूर्वीपेक्षा खूपच कठीण झाले आहे.
