लोकअदालतीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते का? जाणून घ्या याबाबतचा नियम...

Mansi Khambe
भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेत, लोकअदालत हे सामंजस्याद्वारे न्याय मिळवण्याचे सर्वात शक्तिशाली माध्यम मानले जाते. न्यायालयांमधील लाखो प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी हे एक वरदान आहे.
Lok Adalat
ESakal
लोक अनेकदा प्रश्न विचारतात की लोकअदालतीचा निर्णय अंतिम आहे का. त्यावर उच्च न्यायालयात अपील करता येते का?
Lok Adalat
ESakal
कायदेशीर साक्षरतेच्या या युगात, लोकअदालतीचे अधिकार आणि या व्यासपीठावर ऐकता न येणारे खटले समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Lok Adalat
ESakal
कायदेशीर तरतुदींनुसार, लोक अदालतचा निवाडा हा दिवाणी न्यायालयाच्या डिक्रीच्या समतुल्य असतो. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो परस्पर संमतीवर आधारित असतो.
Lok Adalat
ESakal
लोक अदालतचा निवाडा दोन्ही पक्षांच्या संमतीवर आधारित असल्याने तो कोणत्याही उच्च न्यायालयात कायदेशीररित्या लागू होत नाही.
Lok Adalat
ESakal
ही व्यवस्था वादांचे कायमस्वरूपी निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि न्यायालयांवरील भार कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. लोकअदालतीच्या निर्णयावर थेट अपील करता येत नसले तरी कायदा एक पळवाट प्रदान करतो.
Lok Adalat
ESakal
जर एखाद्या पक्षाला असे वाटत असेल की लोकअदालतीचा निर्णय फसवणूक, जबरदस्ती किंवा नियमांचे घोर उल्लंघन करून मिळवला गेला आहे तर ते संविधानाच्या कलम २२६ किंवा २२७ अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकतात.
Lok Adalat
ESakal
हे नियमित अपील नाही, तर केवळ प्रक्रियात्मक दोषांवर किंवा मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनावर आधारित एक विशिष्ट आव्हान आहे. लोकअदालती प्रत्येक प्रकारच्या वादाचे निराकरण करू शकत नाहीत.
Lok Adalat
ESakal
त्यांना त्यांच्या मर्यादा आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते "नॉन-कंपाउंडेबल" फौजदारी खटले ऐकू शकत नाहीत.
Lok Adalat
ESakal
याचा अर्थ असा की कायदेशीररित्या मिटवण्यासाठी परवानगी नसलेले गंभीर गुन्हे लोकअदालतीच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर येतात.
Lok Adalat
ESakal
शिवाय ज्या प्रकरणांमध्ये एका पक्षाची संमती नसते अशा प्रकरणांमध्ये लोकअदालती निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. घटस्फोटासारख्या गंभीर मुद्द्यांशी संबंधित कौटुंबिक वादांमध्येही लोकअदालती थेट डिक्री जारी करत नाहीत.
Lok Adalat
ESakal
India maritime border
ESakal