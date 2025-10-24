मधुमेहींनी गुळाचा चहा प्यावा का?

पुजा बोनकिले

मधुमेह

मधुमेह हा आजार आजकाल सामान्य झाला आहे.

गुळाचा चहा

मधुमेही लोक साखरएवजी गुळाचा चहा पितात.

समज

गूळ हे साखरेपेक्षा सुरक्षित आहे असा समज आहे. यामुळे मधुमेही गुळाचा चहा पितात.

तज्ज्ञांचे मत

तज्ज्ञांच्या मते हे बरोबर नाही.

सुक्रोज

गूळ हा उसापासून बनलेला असतो. यात साखरेप्रमाणेच सुक्रोजचे प्रमाण जास्त असते.

Diabetes

ग्लायसेमिक इंडेक्स

गुळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स सुमारे ६० ते ७० असतो. जो त्याला मध्यम ते उच्च श्रेणीत ठेवतो.

Diabetes

रक्तील साखरेची पातळी वाढते

याचा अर्थ असा की गूळ खाल्याने रक्तील साखरेची पातळी वेगाने वाढते.

Diabetes

मर्यादित सेवन

डॉक्टर मधुमेहींना गुळाचा चहा मर्यादित पिण्याचा सल्ला देतात

doctor

