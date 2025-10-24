१ महिना खजूर खाल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

पुजा बोनकिले

खजूर

आहारतज्ज्ञांच्या मते खजूरमध्ये १०० ग्रॅम खजूरमध्ये अंदाजे २८२ कॅलरीज, ७५ ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स, ८ ग्रॅम फायबर, २.५ ग्रॅम प्रथिने, ६५० मिलीग्राम पोटॅशियम, १ मिलीग्राम लोह, ६४ मिलीग्राम कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे आणि मुबलक प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात.

Dates Nutritious | esakal

शरीरात बदल

जर तुम्ही एक महिना खजूर खाल्ले तर शरीरात कोणते बदल होतात हे जाणून घेऊया.

dates benefits | Sakal

शरीराला ऊर्जा मिळते

खजूरमध्ये ग्लुकोज, फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज सारखे नैसर्गिक घटक असतात. हे सर्व पोषक तत्व शरीराला त्वरित ऊर्जा देतात.

dates benefits | Sakal

हाडे मजबूत

खजूरमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम सारखे घटक असतात, जे हाडे आणि सांधे मजबूत करतात. एक महिना नियमितपणे खजूर खाल्ल्याने कॅल्शियमची कमतरता दूर होते आणि ऑस्टियोपोरोसिस सारख्या आजारांना प्रतिबंध होतो.

bones

|

Sakal

रक्तीची कमतरता भरून निघते

खजूरमध्ये लोह आणि फॉलिक अॅसिड भरपूर प्रमाणात असते, जे शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवते.

हृदय निरोगी

खजूरमधील पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी होते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढते. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट दुधासोबत खजूर खाल्ल्याने रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

heart care | Sakal

वजन कमी

जे खूप पातळ आहेत आणि वजन वाढवू इच्छितात त्यांच्यासाठी खजूर खूप फायदेशीर आहेत. खजूर खाल्ल्याने इतर कोणत्याही सुकामेव्यापेक्षा वजन लवकर वाढते.

Weight Loss

| esakal

मेदूंचा विकास

खजूरमध्ये व्हिटॅमिन बी६ आणि मॅग्नेशियम असते, जे मेंदूच्या पेशींना पोषण देते. एका महिन्यासाठी दररोज खजूर खाल्ल्याने मेंदूचा विकास वेगवान होतो.

brain

|

Sakal

केस सुंदर

खजूरमधील लोह, व्हिटॅमिन बी आणि प्रथिने केसांची मुळे मजबूत करतात आणि केस गळती रोखतात. दररोज २ ते ३ खजूर खाल्ल्याने केस लांब, जाड आणि मऊ होण्यास मदत होते.

long strong hair

| Sakal

हृदयाचा झटका आल्यावर काय करावं?

आणखी वाचा