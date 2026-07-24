रोज कोबी मंचूरियन खाल्ल्याने रक्तातील साखर वाढते का?

Aarti Badade

कोबी मंचूरियन

रोज कोबी मंचूरियन खाणे योग्य आहे का? यामुळे रक्तातील साखरेवर काय परिणाम होतो, जाणून घ्या.

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

कोबीपेक्षा मंचूरियनची पद्धत महत्त्वाची

कोबी पौष्टिक भाजी असली तरी मंचूरियन बनवताना वापरला जाणारा मैदा, कॉर्नफ्लोअर आणि गोड सॉस आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकतात.

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

रक्तातील साखर वाढू शकते

मैदा आणि कॉर्नफ्लोअरमध्ये रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे रोज कोबी मंचूरियन खाल्ल्यास रक्तातील साखर वाढण्याचा धोका वाढू शकतो.

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

जास्त तेलाचे दुष्परिणाम

मंचूरियन सहसा खोल तेलात तळले जाते. त्यामुळे अतिरिक्त कॅलरी, अस्वास्थ्यकर चरबी आणि वजन वाढण्याची शक्यता असते.

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

सॉसमधील साखर आणि मीठ

सोया सॉस, टोमॅटो सॉस आणि इतर रेडीमेड सॉसमध्ये साखर आणि सोडियम जास्त असू शकते, जे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांसाठी योग्य नाही.

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

आरोग्यदायी पर्याय कोणता?

कोबी मंचूरियन खायचे असल्यास महिन्यातून एकदा खाणे चालू शकते .

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

महत्त्वाची टीप

मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा उच्च रक्तदाब असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Cabbage Manchurian Spike Blood sugar

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Sakal

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dark circles

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Sakal

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