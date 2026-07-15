रोज शेंगदाणे खाल्ल्यास पोटावरची चरबी कमी होते का?

Saisimran Ghashi
आपण अनेकदा शेंगदाण्याचे फायदे ऐकतो, पण तुम्हाला माहिती आहे का त्याचे कनेक्शन आपल्या वजनाशी आहे
Peanuts for weight loss
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कॅलरी-नियंत्रित आहाराचा भाग म्हणून रोज दोन मुख्य जेवणांआधी ३५ ग्रॅम शेंगदाणे खाल्ल्यास वजन प्रभावीपणे कमी होते
Weight Loss Support
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शेंगदाण्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने (प्रोटीन) आणि फायबर असल्याने ते खाल्ल्यानंतर जास्त वेळ भूक लागत नाही व अतिरिक्त खाणे टळते
High Satiety Value
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कमी चरबीयुक्त पारंपारिक आहाराप्रमाणेच शेंगदाण्यांचा आहारात समावेश केल्याने शरीरातील अतिरिक्त फॅट्स कमी होण्यास मदत होते
Fat Reduction
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रोज शेंगदाणे खाल्ल्याने सिस्टोलिक रक्तदाब (Systolic Blood Pressure) लक्षणीयरीत्या कमी होतो, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते
Blood Pressure Control
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शेंगदाण्यांच्या सेवनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी (HbA1c आणि ग्लुकोज) वाढत नाही, त्यामुळे ते टाईप-२ मधुमेहाचा धोका असलेल्यांसाठी सुरक्षित आहेत
Glycemic Control
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शेंगदाणे जास्त कॅलरीयुक्त असल्याने पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी ते तळलेले किंवा खारट न खाता कोरडे भाजलेले (Dry-roasted) आणि मर्यादित प्रमाणातच खावे
Portion Control
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
Disclaimer
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