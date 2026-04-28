कलिंगड अन् बिर्याणी एकत्र खाल्ल्याने खरंच मृत्यू होतो का?

Aarti Badade

मुंबईतील घटनेने पसरली भीती

मुंबईत बिर्याणी आणि कलिंगड खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांचा मृत्यू झाल्याने सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते मृत्यूचा दावा खोटा

बिर्याणीनंतर कलिंगड खाल्ल्याने मृत्यू होऊ शकतो हा दावा डॉक्टरांनी फेटाळला असून या दोन्ही पदार्थांत अशी कोणतीही जीवघेणी रासायनिक प्रक्रिया होत नाही.

अन्नातून विषबाधा असू शकते कारण

जर अन्न खराब झाले असेल किंवा कलिंगड अनेक तास कापून ठेवलेले असेल, तर त्यातील बॅक्टेरियामुळे गंभीर विषबाधा होऊन जीवावर बेतू शकते.

पचन प्रक्रियेतील मोठा फरक

कलिंगड ३० मिनिटांत पचते, तर बिर्याणी पचायला ५ तास लागतात; यामुळे हे दोन्ही एकत्र खाल्ल्यास अपचन, गॅस किंवा पोटदुखी होऊ शकते.

सुरक्षित खाण्याची योग्य पद्धत

बिर्याणी किंवा कोणतेही जड जेवण केल्यानंतर किमान ४ ते ५ तासांनी कलिंगडाचे सेवन करणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे.

कलिंगड खाताना 'या' चुका टाळा

कापलेले कलिंगड जास्त वेळ बाहेर किंवा फ्रिजमध्ये ठेवू नका, कारण त्यातून विषबाधेचा (Toxins) धोका वाढतो.

केवळ ताजेच पदार्थ खावेत

नेहमी ताजे कलिंगड आणि ताजी बिर्याणीच खा; खराब वासाचे किंवा शिळे अन्न हेच मृत्यूचे खरे कारण ठरू शकते.

