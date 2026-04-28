बापरे, ऊन किती वाढलंय! उष्माघाताचा धोका टाळण्यासाठी 'या' टिप्स नक्की पाळा

Aarti Badade

पुरेसे पाणी आणि हायड्रेशन

उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी प्या आणि प्रवासात नेहमी स्वतःसोबत ओआरएस (ORS) ठेवा.

उन्हापासून संरक्षणाची साधने

थेट उन्हात फिरणे टाळा आणि बाहेर पडताना टोपी, सनग्लासेस किंवा छत्रीचा वापर आवर्जून करा.

सुती कपड्यांना प्राधान्य द्या

शरीराची आग कमी करण्यासाठी आणि घामाचा त्रास टाळण्यासाठी नेहमी हलके, सैलसर आणि सुती कपडे परिधान करा.

दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडू नका

उन्हाची तीव्रता जास्त असताना, शक्यतो दुपारी १२ ते ४ या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळून घरातच विश्रांती घ्या.

आहारामध्ये करा योग्य बदल

उन्हाळ्यात तेलकट आणि तिखट पदार्थांचे सेवन कमी करून जास्तीत जास्त ताज्या फळांचा आहारात समावेश करा.

कष्टाची कामे करणे टाळा

जास्त मेहनत किंवा शरीर खूप दमेल अशी जड कामे उन्हाच्या वेळेत करणे टाळावे, ज्यामुळे थकवा जाणवणार नाही.

त्वचेची काळजी आणि सनस्क्रीन

उन्हाच्या तीव्र किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण करण्यासाठी घराबाहेर पडण्यापूर्वी नियमितपणे सनस्क्रीनचा वापर करा.

