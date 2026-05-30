पेट्रोलप्रमाणे इथेनॉल एलपीजीमध्ये मिसळता येते का? विज्ञान काय सांगते? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच इथेनॉल-आधारित स्वयंपाकाच्या स्टोव्हच्या तंत्रज्ञानाची घोषणा केली.
त्यांच्या दाव्यानुसार, पाण्यात केवळ ७% इथेनॉल मिसळून स्वयंपाकासाठी प्रखर ज्योत निर्माण करता येते. या घोषणेमुळे इथेनॉल कधी एलपीजी सिलिंडरची जागा घेऊ शकेल का?
ज्याप्रमाणे पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते त्याचप्रमाणे ते एलपीजीमध्ये मिसळता येईल का, यावर एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
इथेनॉल एलपीजीमध्ये थेट मिसळता येत नाही. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या दोन इंधनांचे भौतिक स्वरूप.
एलपीजी, किंवा द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू, प्रामुख्याने प्रोपेन आणि ब्युटेन वायूंपासून बनलेला असतो. हे वायू अतिशय उच्च दाबाखाली सिलिंडरमध्ये भरले जातात.
दाबाखाली असताना एलपीजी द्रवरूप राहतो. परंतु दाब सोडल्याबरोबरच तो ज्वलनासाठी त्वरित वायूमध्ये रूपांतरित होतो.
दुसरीकडे, इथेनॉल हे एक द्रव अल्कोहोल इंधन आहे. सामान्य वातावरणीय परिस्थितीत ते द्रव अवस्थेतच राहते.
ही दोन्ही इंधने वेगवेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात असल्यामुळे आणि त्यांची कार्यपद्धतीही भिन्न असल्यामुळे इथेनॉल थेट एलपीजी सिलिंडरमध्ये मिसळल्यास गंभीर तांत्रिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
असे असले तरी, एलपीजी बर्नर्स विशेषतः वायू जाळण्यासाठी बनवलेले असतात, तर इथेनॉल बर्नर्स द्रव इंधन ज्वलन प्रणाली वापरून चालतात.
