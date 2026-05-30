फ्रेंच फ्राइजचा शोध फ्रान्समध्ये नाही! मग नेमका कुठे आणि कसा झाला होता उगम? वाचा इतिहास

Mansi Khambe
फ्रेंच फ्राईज हे जगातील सर्वात लोकप्रिय फास्ट फूडपैकी एक आहे. बटाट्याचा हा कुरकुरीत पदार्थ जवळजवळ सर्वत्र आवडता आहे.
त्याच्या नावात फ्रेंच शब्द असल्यामुळे बहुतेक लोक असे मानतात की या पदार्थाचा उगम फ्रान्समध्ये झाला. इतिहासकार आणि खाद्य तज्ज्ञांच्या मते, फ्रेंच फ्राईजचा शोध शतकांपूर्वी बेल्जियममध्ये लागला होता.
फ्रेंच फ्राईजचा उगम १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील बेल्जियममध्ये झाला. १६८० सालच्या एका कडाक्याच्या हिवाळ्यात बेल्जियमच्या नामूर प्रदेशातून वाहणारी म्यूज नदी पूर्णपणे गोठली होती.
नदीजवळ राहणारे स्थानिक गावकरी आपल्या दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी मोठ्या प्रमाणावर मासेमारीवर अवलंबून होते. ते नदीतून लहान मासे पकडून त्यांना तेलात तळून खात असत.
मात्र जेव्हा नदी गोठली तेव्हा मासेमारी करणे अशक्य झाले. ज्यामुळे अन्नटंचाई निर्माण झाली. अन्नटंचाईला तोंड देत गावकऱ्यांनी तळलेल्या माशांना पर्याय शोधायला सुरुवात केली.
त्यांनी बटाटे लहान माशांप्रमाणे लांब, पातळ तुकड्यांमध्ये कापून गरम तेलात तळायला सुरुवात केली. हा प्रयोग यशस्वी झाला. बटाट्याचे हे कुरकुरीत तळलेले तुकडे स्थानिकांमध्ये लोकप्रिय झाले.
फ्रेंच फ्राईज हे नाव खूप नंतर आले. त्याचा पहिल्या महायुद्धाशी जवळचा संबंध आहे. युद्धादरम्यान, अमेरिकन सैनिक बेल्जियममध्ये तैनात होते.
बेल्जियन सैनिकांनी आणि स्थानिक लोकांनी त्यांना बटाट्याच्या या तळलेल्या पदार्थाची ओळख करून दिली.
त्या वेळी, बेल्जियन सैन्यात आणि बेल्जियमच्या अनेक भागांमध्ये फ्रेंच भाषा मोठ्या प्रमाणावर बोलली जात होती.
लोकांना फ्रेंच बोलताना ऐकून, अमेरिकन सैनिकांनी चुकून असा समज करून घेतला की ते एकतर फ्रान्समध्ये आहेत किंवा फ्रेंच पदार्थ खात आहेत.
तिथून पुढे, त्यांनी या तळलेल्या बटाट्यांना फ्रेंच फ्राईज म्हणायला सुरुवात केली. आजही बेल्जियम स्वतःला फ्रेंच फ्राईजचे मूळ जन्मस्थान म्हणून अभिमानाने मानते.
या देशाचे फ्राईजशी एक घट्ट सांस्कृतिक नाते आहे. बेल्जियन पद्धतीचे फ्रेंच फ्राईज सहसा जाडसर असतात. अधिक कुरकुरीतपणासाठी दोनदा तळलेले असतात. विविध प्रकारच्या सॉससोबत दिले जातात.
