'पोपटाचा उष्टा पेरू द्या, मिटू मिटू बोलेल'... खरंच लहान मुलांना असे खायला द्यावे का?

Aarti Badade

समाजातील जुना समज

लहान मूल वेळेवर बोलू लागले नाही की, त्याला पोपटाने चोच मारून अर्धवट खाल्लेला पेरू खायला देण्याची एक जुनी प्रथा समाजात पाळली जाते.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

विज्ञानाचा स्पष्ट नकार

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, पोपटाने खाल्लेल्या पेरूचा आणि मुलांच्या भाषेच्या विकासाचा कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नसतो.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

पेरूमध्ये नसतात औषधी गुणधर्म

पोपट पेरू खाताना त्यातील बिया आणि गोड गर चोचीने खातो; मात्र त्याच्या लाळेत मुलांची वाचा सुधारेल असे कोणतेही चमत्कारी औषधी गुण नसतात.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

मेंदूचा विकास आणि वातावरण महत्त्वाचे

मुलांचा आवाज आणि बोलणे हे पूर्णपणे त्यांच्या मेंदूचा विकास, बोलण्याचा सराव आणि घरातील सामाजिक वातावरणावर अवलंबून असते.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

घरच्यांना वाटते काळजी

घरातील मूल २ ते ३ वर्षांचे होऊनही बोलू शकत नसेल किंवा उशिरा बोलत असेल, तर पालकांना त्याची नैसर्गिक काळजी वाटू लागते.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

संवादाचा सुवर्ण नियम

मुलांचा भाषेचा विकास जलद करण्यासाठी पालकांनी त्यांच्याशी नेहमी स्पष्ट, अचूक आणि अत्यंत सोप्या भाषेत संवाद साधला पाहिजे.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

शब्दसंपत्ती वाढवण्याचे सोपे उपाय

मुलांना रोज रात्री वेगवेगळ्या गोष्टी सांगणे, बडबडगीते ऐकवणे आणि नवनवीन शब्द शिकवणे यामुळे त्यांची शब्दसंपत्ती वेगाने वाढते.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

तज्ज्ञांचा डॉक्टरी सल्ला

ऐकिव माहिती किंवा अंधश्रद्धेवर विश्वास न ठेवता, मूल उशिरा बोलत असल्यास तातडीने बालरोगतज्ज्ञ (Pediatrician) किंवा स्पीच थेरपिस्टचा सल्ला घ्यावा.

Parrot-Bitten Guava Help a Child Speak Earlier

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Sakal

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Sakal

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