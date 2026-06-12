ज्वारी की बाजरी? शरीरासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर काय?

Aarti Badade
ज्वारी आणि बाजरी दोन्ही धान्ये आरोग्यासाठी उत्तम आहेत; मात्र तुमच्या जीवनशैलीनुसार आणि गरजेनुसार त्यांचे फायदे वेगवेगळे ठरतात.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
ज्वारी ही पचायला अतिशय हलकी आणि सोपी असते, ज्यामुळे पोटाचे विकार किंवा पचनसंस्थेच्या तक्रारी असणाऱ्यांसाठी ती फायदेशीर ठरते.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
ज्वारीची प्रकृती ही 'शीत' (थंड) गुणाची असते, त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांत ज्वारीची भाकरी खाल्ल्याने शरीराला उत्तम थंडावा मिळतो.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
ज्वारीमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते आणि वाढते वजन आटोक्यात आणण्यास मोठी मदत होते.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
बाजरीची प्रकृती 'उष्ण' असते, त्यामुळे थंडीच्या दिवसांत बाजरीची भाकरी खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिक ऊब आणि ऊर्जा मिळते.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
ज्वारीच्या तुलनेत बाजरीमध्ये प्रथिनांचे (प्रोटीन) प्रमाण थोडे अधिक असते, जे स्नायूंच्या मजबुतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
बाजरीमध्ये लोह (आयर्न), कॅल्शियम आणि खनिजे भरपूर असतात, जे शरीराचा अशक्तपणा दूर करून हाडे मजबूत राखण्यास मदत करतात.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
तज्ज्ञांच्या मते, वर्षभर खाण्यासाठी ज्वारी हा अधिक उत्तम पर्याय आहे, तर थंडीच्या दिवसांत ताकदीसाठी बाजरी खाणे सर्वाधिक फायदेशीर ठरते.
Jowar vs Bajra Which is Better for health
Sakal
make methi sabzi with peanut powder
Sakal