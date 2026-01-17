रॉन्ग साइडने गाडी चालवल्यावर एफआयआर नोंदवता येतो का? कायदा काय सांगतो?

शॉर्टकट

अनेकदा वेळ वाचवण्यासाठी किंवा शॉर्टकट घेण्याच्या प्रयत्नात लोक रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूला गाडी चालवायला लागतात. तुम्ही अनेक लोकांना असे करताना पाहिले असेल.

रॉन्ग साइड

चुकीच्या बाजूला गाडी चालवल्याबद्दल लोकांना दंड आकारताना तुम्ही पाहिले असेल. वाहतूक पोलीस सामान्यतः असेच करतात. ते दंड आकारतात आणि लोकांना जाऊ देतात.

एफआयआर

पण आता तुम्हाला अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. कारण प्रकरण दंडापेक्षा पुढे जाऊन एफआयआरपर्यंत पोहोचले आहे.

महाग

रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूला गाडी चालवणे तुमच्यासाठी आणि इतरांसाठी असुरक्षित असू शकत नाही, तर कायदेशीरदृष्ट्या ते खूप महाग देखील ठरू शकते.

ड्रायव्हरविरुद्ध एफआयआर

रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूला गाडी चालवल्याने तुमच्या आणि ड्रायव्हरविरुद्ध एफआयआर दाखल होऊ शकतो. या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम २८१ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

तुरुंगवास

जो बेदरकारपणे गाडी चालवण्याशी संबंधित आहे. त्यात सहा महिने तुरुंगवास आणि ₹१,००० दंडाची शिक्षा आहे. दिल्लीत असेच एक प्रकरण समोर आले आहे.

फौजदारी खटला

दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या या एफआयआरमध्ये असे सूचित केले आहे की चुकीच्या दिशेने गाडी चालवल्याने फौजदारी खटला होऊ शकतो.

सतर्क

त्यामुळे लोकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. चुकीच्या दिशेने गाडी चालवल्याने आता केवळ दंडच नाही तर फौजदारी खटला देखील होऊ शकतो.

पहिले राज्य

दिल्लीत एका चालकाविरुद्ध कॅन्ट पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. या एफआयआरसह दिल्ली हे चुकीच्या दिशेने गाडी चालवल्याबद्दल एफआयआर नोंदवणारे देशातील पहिले राज्य बनले.

