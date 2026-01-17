पाण्यात ‘हे’ 7 पदार्थ मिसळा अन् आरोग्याच्या समस्यांना करा रामराम!

Puja Bonkile

लवंगचे पाणी

घशात वेदन होत असेल तर लवंगचे पाणी प्यावे. हे पाणी हळूहळू काम करते आणि समस्या कमी करते.

Sakal

पुदिना पाणी

तोंडाला दुर्गंधी येत असेल तर पुदिना पाणी प्यावे.

Sakal

धणे पाणी

थॉयरॉइची समस्या कमी करायची असेल तर पाण्यात धणे मिसळून प्यावे.

Sakal

दालचिनी पाणी

शुगर लेवर कमी करण्यास दालचिनीचे पाणी प्यावे. तुम्हाला लगेच आराम मिळेल.

Sakal

मनुका पाणी

रक्ताची कमतरता भरुन काढण्यासाठी आणि ताकद वाढवण्यासाठी मनुक्याचे पाणी प्यावे.

Sakal

चक्रफुल पाणी

तुम्हाला झोपेची समस्या असेल तर चक्रफुलाचे पाणी प्यावे.

Sakal

तेजपान पाणी

कोलेस्ट्रॉलची समस्या असेल तर तेजपान्याचे पाणी प्यावे. हे पाणी नियमितपणे प्यावे.

Sakal

