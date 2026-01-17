पाण्यात ‘हे’ 7 पदार्थ मिसळा अन् आरोग्याच्या समस्यांना करा रामराम!

Puja Bonkile
घशात वेदन होत असेल तर लवंगचे पाणी प्यावे. हे पाणी हळूहळू काम करते आणि समस्या कमी करते.
तोंडाला दुर्गंधी येत असेल तर पुदिना पाणी प्यावे.
थॉयरॉइची समस्या कमी करायची असेल तर पाण्यात धणे मिसळून प्यावे.
शुगर लेवर कमी करण्यास दालचिनीचे पाणी प्यावे. तुम्हाला लगेच आराम मिळेल.
रक्ताची कमतरता भरुन काढण्यासाठी आणि ताकद वाढवण्यासाठी मनुक्याचे पाणी प्यावे.
तुम्हाला झोपेची समस्या असेल तर चक्रफुलाचे पाणी प्यावे.
कोलेस्ट्रॉलची समस्या असेल तर तेजपान्याचे पाणी प्यावे. हे पाणी नियमितपणे प्यावे.
Sesame oil
