कोणत्याही जमिनीवर हेलिपॅड बांधता येते का?

Mansi Khambe

हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी आणि उतरवण्यासाठी हेलिपॅड आवश्यक आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे, पण कोणत्याही जमिनीवर हेलिपॅड बांधता येईल का?

कायदेशीर परवानगी

याचे उत्तर नाही असे आहे. हेलिपॅड बांधण्यासाठी कायदेशीर परवानगी, सुरक्षा मानके आणि स्थानिक प्रशासनाची मान्यता आवश्यक आहे. प्रथम, परवानगीबद्दल बोलूया.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय

भारतात, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) हेलिकॉप्टर आणि हेलिपॅडशी संबंधित सर्व क्रियाकलापांवर देखरेख करते.

स्थानिक महानगरपालिका

हेलिपॅड बांधू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला DGCA कडून तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक महानगरपालिका, पंचायत किंवा जिल्हा प्रशासनाची परवानगी देखील आवश्यक आहे.

बिगर-कृषी

जमिनीचा प्रकार देखील महत्त्वाचा आहे. हेलिपॅड फक्त बिगर-कृषी म्हणून नोंदणीकृत जमिनीवर बांधता येतात. शेतीच्या जमिनीवर किंवा लोकांच्या वस्ती असलेल्या भागात हेलिपॅड बांधणे कायदेशीररित्या शक्य नाही.

सुरक्षा मानकांचे पालन

शिवाय, डीजीसीएच्या सुरक्षा मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे जसे की किमान ३०x३० मीटरचे क्लिअरिंग क्षेत्र, एक घन पृष्ठभाग, लँडिंग मार्किंग आणि प्रकाश व्यवस्था.

व्हीआयपी भेट

जर हेलिपॅड तात्पुरते असेल, जसे की एखाद्या कार्यक्रमासाठी, व्हीआयपी भेटीसाठी किंवा आपत्ती निवारणासाठी, तर स्थानिक प्रशासन आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

हेलिपॅड बंद करणे

ही परवानगी केवळ मर्यादित कालावधीसाठी आहे, त्यानंतर हेलिपॅड बंद करणे आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय हेलिपॅड बांधणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो.

दंड

डीजीसीए आणि कायद्यानुसार, परवानगीशिवाय हेलिकॉप्टर उतरवल्यास किंवा हेलिपॅड बांधल्यास कोणीही कठोर कारवाई, दंड आणि कधीकधी तुरुंगवास देखील भोगू शकतो.

