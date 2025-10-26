खोल समुद्रातून तेल आणि वायू कसा काढला जातो?

Mansi Khambe

तेल आणि वायू

समुद्रात हजारो फूट खोलवर गाडलेले तेल आणि वायू पृष्ठभागावर कसे पोहोचतात याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

यंत्रे आणि तंत्रज्ञान

जिथे मानव पोहोचू शकत नाही, तिथे यंत्रे आणि तंत्रज्ञान एकत्रितपणे पृथ्वीची सर्वात मौल्यवान ऊर्जा काढतात. ही प्रक्रिया जितकी रोमांचक वाटते तितकीच ती धोकादायक देखील आहे.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

मोठा स्फोट

एक छोटीशी चूक देखील मोठा स्फोट घडवू शकते. संपूर्ण जगाला शक्ती देणारे हे "काळे सोने" समुद्रातून कसे काढले जाते ते जाणून घ्या.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

महत्त्वाचा स्रोत

समुद्राखाली खोलवर लपलेले तेल आणि वायू हे आपल्या दैनंदिन गरजांचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत आहे. परंतु ते काढणे ही एक अतिशय गुंतागुंतीची आणि तांत्रिक प्रक्रिया आहे.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

ऑफशोअर ड्रिलिंग

याला ऑफशोअर ड्रिलिंग म्हणतात. ज्यामध्ये समुद्रात खोलवर तेल आणि वायूच्या साठ्यापर्यंत पोहोचणे समाविष्ट असते. ही प्रक्रिया शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने पार पाडली जाते.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

भूकंपीय सर्वेक्षण

प्रथम समुद्राखाली तेल किंवा वायूचे साठे कुठे आहेत हे निश्चित करण्यासाठी शास्त्रज्ञ भूकंपीय सर्वेक्षणांचा वापर करतात. हे करण्यासाठी, समुद्राच्या तळावर ध्वनी लाटा उत्सर्जित केल्या जातात.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

ड्रिलिंग रिग

ज्यांचे परावर्तन अंतर्निहित थर आणि त्यात हायड्रोकार्बन आहेत की तेल आणि वायू आहेत हे प्रकट करते. योग्य स्थान ओळखल्यानंतर, तेथे एक ड्रिलिंग रिग स्थापित केली जाते.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

ड्रिल बिट्स

हे रिग समुद्रातील एक प्रचंड व्यासपीठ आहे, जे लाटांमध्ये स्थिर स्थितीत स्थित आहे. ड्रिल बिट्स नंतर समुद्राच्या तळात शेकडो मीटर खोलवर छिद्र पाडतात.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

ब्लोआउट प्रिव्हेंटर्स

ड्रिलिंग पाईप हळूहळू खाली येत असताना, हायड्रोकार्बन साठ्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर तेल आणि वायू पृष्ठभागावर येऊ लागतात. या प्रक्रियेदरम्यान ब्लोआउट प्रिव्हेंटर्स सारखी मशीन्स सुरक्षितता सुनिश्चित करतात.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

कच्चे तेल

दाब वाढल्याने स्फोट होण्यापासून रोखतात. तेल आणि वायू वर आणल्यानंतर, ते वेगळे केले जातात. वायू पाइपलाइनद्वारे भूमिगत पाठवला जातो, तर कच्चे तेल टँकरमध्ये रिफायनरीत नेले जाते.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

भूमिका

या प्रक्रियेत खोल पाण्यातील रिग, समुद्राखालील पंप आणि दूरस्थपणे चालवले जाणारे वाहने यासारखी आधुनिक उपकरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Extracting oil and gas from sea

|

ESakal

जगातील सर्वात शुद्ध अन्न कोणते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Pure food

|

ESakal

येथे क्लिक करा