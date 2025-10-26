खोल समुद्रातून तेल आणि वायू कसा काढला जातो?

Mansi Khambe
समुद्रात हजारो फूट खोलवर गाडलेले तेल आणि वायू पृष्ठभागावर कसे पोहोचतात याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
जिथे मानव पोहोचू शकत नाही, तिथे यंत्रे आणि तंत्रज्ञान एकत्रितपणे पृथ्वीची सर्वात मौल्यवान ऊर्जा काढतात. ही प्रक्रिया जितकी रोमांचक वाटते तितकीच ती धोकादायक देखील आहे.
एक छोटीशी चूक देखील मोठा स्फोट घडवू शकते. संपूर्ण जगाला शक्ती देणारे हे "काळे सोने" समुद्रातून कसे काढले जाते ते जाणून घ्या.
समुद्राखाली खोलवर लपलेले तेल आणि वायू हे आपल्या दैनंदिन गरजांचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत आहे. परंतु ते काढणे ही एक अतिशय गुंतागुंतीची आणि तांत्रिक प्रक्रिया आहे.
याला ऑफशोअर ड्रिलिंग म्हणतात. ज्यामध्ये समुद्रात खोलवर तेल आणि वायूच्या साठ्यापर्यंत पोहोचणे समाविष्ट असते. ही प्रक्रिया शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने पार पाडली जाते.
प्रथम समुद्राखाली तेल किंवा वायूचे साठे कुठे आहेत हे निश्चित करण्यासाठी शास्त्रज्ञ भूकंपीय सर्वेक्षणांचा वापर करतात. हे करण्यासाठी, समुद्राच्या तळावर ध्वनी लाटा उत्सर्जित केल्या जातात.
ज्यांचे परावर्तन अंतर्निहित थर आणि त्यात हायड्रोकार्बन आहेत की तेल आणि वायू आहेत हे प्रकट करते. योग्य स्थान ओळखल्यानंतर, तेथे एक ड्रिलिंग रिग स्थापित केली जाते.
हे रिग समुद्रातील एक प्रचंड व्यासपीठ आहे, जे लाटांमध्ये स्थिर स्थितीत स्थित आहे. ड्रिल बिट्स नंतर समुद्राच्या तळात शेकडो मीटर खोलवर छिद्र पाडतात.
ड्रिलिंग पाईप हळूहळू खाली येत असताना, हायड्रोकार्बन साठ्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर तेल आणि वायू पृष्ठभागावर येऊ लागतात. या प्रक्रियेदरम्यान ब्लोआउट प्रिव्हेंटर्स सारखी मशीन्स सुरक्षितता सुनिश्चित करतात.
दाब वाढल्याने स्फोट होण्यापासून रोखतात. तेल आणि वायू वर आणल्यानंतर, ते वेगळे केले जातात. वायू पाइपलाइनद्वारे भूमिगत पाठवला जातो, तर कच्चे तेल टँकरमध्ये रिफायनरीत नेले जाते.
या प्रक्रियेत खोल पाण्यातील रिग, समुद्राखालील पंप आणि दूरस्थपणे चालवले जाणारे वाहने यासारखी आधुनिक उपकरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
