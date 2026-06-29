वटपौर्णिमेच्या उपवासाला ऊसाचा रस पिऊ शकतो की नाही?

Saisimran Ghashi
वटपौर्णिमा हा सुवासिनींसाठी पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा अत्यंत पवित्र सांस्कृतिक उत्सव आहे.
Significance of Vat Pournima
esakal
या दिवशी दीर्घायुष्याचे प्रतीक असलेल्या वडाच्या झाडाची पूजा करून महिला अखंड सौभाग्य आणि सुख-समृद्धीची प्रार्थना करतात.
Importance of the Banyan Tree
esakal
वटपौर्णिमेच्या उपवासात द्रवाहार (लिक्विड डाएट) वर्ज्य नसल्यामुळे नैसर्गिकरीत्या शुद्ध असलेला ऊसाचा रस पिणे पूर्णपणे शास्त्रसंमत आहे.
Scriptural Permission
esakal
कडक उन्हाच्या किंवा उकाड्याच्या दिवसांत उपवासामुळे आलेला थकवा घालवण्यासाठी ऊसातील नैसर्गिक ग्लुकोज शरीराला झटपट शक्ती देते.
Instant Energy juice
esakal
दिवसभर पाणी कमी पिल्याने शरीरात होणारा पाण्याचा अभाव (Dehydration) ऊसाच्या रसामुळे सहज दूर होतो.
Prevention of Dehydration
esakal
उपवासामुळे पोटात गॅस किंवा ॲसिडिटी होण्याची शक्यता असते, ज्यावर ऊसाचा रस एक उत्तम पाचक म्हणून काम करतो.
Smooth Digestion
esakal
बाहेरून रस आणताना त्यात बर्फ किंवा इतर कृत्रिम फ्लेवर्स न मिसळता तो पूर्णपणे प्लेन असणे आवश्यक आहे.
Concern for Purity
esakal
वडाच्या पूजेची विधी आणि कथा श्रवण पूर्ण झाल्यानंतरच उपवासाचे पेय म्हणून हा रस स्वीकारणे योग्य ठरते.
Consumption After Puja
esakal
biggest 3 sins in hindu religion
esakal