हिंदू धर्मात 'या' 3 गोष्टी करणे मानले जाते महापाप, तुम्हाला माहिती असलच पाहिजे

Saisimran Ghashi

हिंदू धर्म

हिंदू धर्मात मानवी जीवनाला सदाचार आणि नीतिमत्तेचा मार्ग दाखवण्यासाठी काही कर्मांना महापाप मानले गेले आहे.

Karmic Consequences of Mahapap

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कर्मांचे फळ

पुराणे आणि धर्मग्रंथांनुसार, ही कृत्ये केल्याने माणसाला तीव्र कर्मांचे फळ भोगावे लागते.

Lessons from Hindu Scriptures

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गोवंश हत्या

गाईची हत्या करणे हे सर्वात मोठे महापाप मानले जाते.

Cow Slaughter Is a Mahapap

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गोमातेचा अपमान

पूजनीय गाईला त्रास देणे हे हिंदू धर्मात निषिद्ध आहे.

Why Gau Mata Is Sacred

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विश्वासघात

आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा घात करणे महापाप आहे.

Betrayal Is a Great Sin

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दुष्टांना साथ

चुकीचे काम करणाऱ्यांना मदत करणे देखील पाप आहे.

Never Support Wrongdoers

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स्त्रीचा छळ

कोणत्याही स्त्रीवर अत्याचार करणे हे अक्षम्य पाप आहे.

Respect Every Woman

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स्त्रीचा अनादर

स्त्रीचा अपमान करणाऱ्याला कठोर कर्माचे फळ मिळते.

Sin Against Helpless Women

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