केसांना साबणाने धुणं योग्य की अयोग्य?

Anushka Tapshalkar
तांत्रिकदृष्ट्या केस साबणाने धुता येतात; मात्र नियमितपणे साबण वापरणं योग्य नाही. साबण त्वचेसाठी तयार केलेला असतो, केस आणि टाळूसाठी नाही.
Can I Wash Hair with Soap
साबण केसांमधील नैसर्गिक तेलं जास्त प्रमाणात काढून टाकू शकतो. त्यामुळे केस कोरडे, राठ आणि गुंतलेले जाणवू शकतात.
Can I Wash Hair with Soap
बहुतेक साबण अल्कलाइन असतात, तर टाळूला किंचित आम्लीय वातावरण अनुकूल असतं. त्यामुळे साबणाचा वारंवार वापर टाळूचं संतुलन बिघडवू शकतो.
pH level
नियमित साबण वापरल्यास कोरडेपणा, फ्रिझीनेस, केस तुटणे, चमक कमी होणे आणि टाळूची जळजळ यांसारख्या समस्या जाणवू शकतात.
Can I Wash Hair with Soap
sakal
प्रवासात किंवा शॅम्पू उपलब्ध नसल्यास एकदा साबणाने केस धुतल्याने सहसा मोठं नुकसान होणार नाही. मात्र याला नियमित सवय बनवू नका.
Can I Wash Hair with Soap
sakal
साबण वापरणं भाग पडल्यास केस व्यवस्थित धुवा आणि त्यानंतर कंडिशनर वापरा. केसांवर साबणाचा अवशेष राहणार नाही याची काळजी घ्या.
Can I Wash Hair with Soap
sakal
नैसर्गिक साबणांमध्ये काही सिंथेटिक घटक कमी असू शकतात; पण तेही अल्कलाइन असू शकतात आणि केसांवर अवशेष सोडू शकतात. त्यामुळे ‘नैसर्गिक’ म्हणजे केसांसाठी नेहमीच सुरक्षित असं नाही.
Can I Wash Hair with Soap
sakal
केसांसाठी खास तयार केलेले शॅम्पू टाळू आणि केसांचा pH संतुलित ठेवण्यासाठी व केसांना जास्त कोरडे न करण्यासाठी तयार केले जातात. त्यामुळे नियमित केस धुण्यासाठी साबणाऐवजी योग्य शॅम्पू वापरणं चांगलं.
Can I Wash Hair with Soap
Bed Time Ajwain Water Benefits
sakal