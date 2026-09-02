केसांना साबणाने धुणं योग्य की अयोग्य?

Anushka Tapshalkar

केस साबणाने धुता येतात का?

तांत्रिकदृष्ट्या केस साबणाने धुता येतात; मात्र नियमितपणे साबण वापरणं योग्य नाही. साबण त्वचेसाठी तयार केलेला असतो, केस आणि टाळूसाठी नाही.

Can I Wash Hair with Soap

| sakal

साबण केसांवर काय करतो?

साबण केसांमधील नैसर्गिक तेलं जास्त प्रमाणात काढून टाकू शकतो. त्यामुळे केस कोरडे, राठ आणि गुंतलेले जाणवू शकतात.

Can I Wash Hair with Soap

| sakal

टाळूच्या pH वर परिणाम

बहुतेक साबण अल्कलाइन असतात, तर टाळूला किंचित आम्लीय वातावरण अनुकूल असतं. त्यामुळे साबणाचा वारंवार वापर टाळूचं संतुलन बिघडवू शकतो.

pH level

| sakal

केसांना कोणते नुकसान होऊ शकते?

नियमित साबण वापरल्यास कोरडेपणा, फ्रिझीनेस, केस तुटणे, चमक कमी होणे आणि टाळूची जळजळ यांसारख्या समस्या जाणवू शकतात.

Can I Wash Hair with Soap

|

sakal

आपत्कालीन परिस्थितीत वापर योग्य?

प्रवासात किंवा शॅम्पू उपलब्ध नसल्यास एकदा साबणाने केस धुतल्याने सहसा मोठं नुकसान होणार नाही. मात्र याला नियमित सवय बनवू नका.

Can I Wash Hair with Soap

|

sakal

काय काळजी घ्यावी?

साबण वापरणं भाग पडल्यास केस व्यवस्थित धुवा आणि त्यानंतर कंडिशनर वापरा. केसांवर साबणाचा अवशेष राहणार नाही याची काळजी घ्या.

Can I Wash Hair with Soap

|

sakal

नैसर्गिक किंवा हँडमेड साबण

नैसर्गिक साबणांमध्ये काही सिंथेटिक घटक कमी असू शकतात; पण तेही अल्कलाइन असू शकतात आणि केसांवर अवशेष सोडू शकतात. त्यामुळे ‘नैसर्गिक’ म्हणजे केसांसाठी नेहमीच सुरक्षित असं नाही.

Can I Wash Hair with Soap

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sakal 

साबण की शॅम्पू—काय चांगलं?

केसांसाठी खास तयार केलेले शॅम्पू टाळू आणि केसांचा pH संतुलित ठेवण्यासाठी व केसांना जास्त कोरडे न करण्यासाठी तयार केले जातात. त्यामुळे नियमित केस धुण्यासाठी साबणाऐवजी योग्य शॅम्पू वापरणं चांगलं.

Can I Wash Hair with Soap

| Sakal

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Bed Time Ajwain Water Benefits

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