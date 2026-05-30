बाळाच्या कानावर KISS केल्याने बहिरेपणा येऊ शकतो? विज्ञान काय सांगतं?

Vinod Dengale
कानावर किस करताना निर्माण होणारा हवेचा दाब कानात व्हॅक्यूमसारखी परिस्थिती तयार करू शकतो.
Can Ear Kisses Damage Hearing?
लहान बाळांचा कानाचा पडदा अत्यंत नाजूक असतो. त्यामुळे थोडासा दाबही त्याला इजा पोहोचवू शकतो.
किस करताना हवा आत ओढली गेल्यास कानातील संवेदनशील भागांमध्ये कंपन निर्माण होऊ शकतात, ज्याचा ऐकण्यावर परिणाम होऊ शकतो.
किसमुळे अचानक निर्माण झालेला दाब कानातील अतिसूक्ष्म हाडांवर ताण निर्माण करून हाडांची जागा हलवू शकतो.
PubMed संस्थेच्या अभ्यासामध्ये असे दिसून आले कानावर किस केल्यामुळे ‘टिनिटस’ म्हणजेच कानात सतत आवाज येण्याच्या समस्या दिसून आल्या आहेत.
बाळाच्या कानाजवळ ओरडणे किंवा मोठ्या आवाजात बोलणेही ऐकण्याच्या क्षमतेसाठी हानिकारक ठरू शकते.
कानावर किस न करता बाळाच्या कपाळावर, गालावर किंवा डोक्यावर प्रेमाने किस करा
