रक्त वाढवण्याचा नैसर्गिक खजिना! रोज ही ५ फळे खा आणि अॅनिमियाला करा ‘बाय-बाय'

Vinod Dengale
रक्ताची कमतरता, सतत थकवा, अशक्तपणा आणि चक्कर येणे ही आजकालची सामान्य समस्या झाली आहे.
महागड्या गोळ्या आणि इंजेक्शन्सऐवजी नैसर्गिक मार्गाने हिमोग्लोबिन वाढवणे शक्य आहे. त्यासाठी व्हिटॅमिन C ने भरलेली फळे वरदान आहेत.
पेरू हा व्हिटॅमिन C चा मोठा स्रोत आहे. पेरू शरीरातील लोहाचे शोषण वाढवते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून आणि हिमोग्लोबिन पातळी उंचावण्यास मदत करते.
डाळिंब लोह, व्हिटॅमिन C, व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेले असते. त्यातील नैसर्गिक लोह लाल रक्तपेशींची संख्या वाढवते आणि रक्तप्रवाह सुधरवते.
सफरचंदात लोह आणि व्हिटॅमिन C चे चांगले प्रमाण असते. हे फळ लोह शोषण वाढवते आणि हिमोग्लोबिन तयार करण्यास मदत करते.
यात मध्यम प्रमाणात लोह आणि भरपूर व्हिटॅमिन C असते. हे शरीर हायड्रेट ठेवते, लोह शोषण सुधारते आणि रक्त पातळी वाढवते.
बेरीजमध्ये व्हिटॅमिन C, फॉलिक अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. फॉलिक अॅसिड हिमोग्लोबिन वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे.
