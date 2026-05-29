रक्त वाढवण्याचा नैसर्गिक खजिना! रोज ही ५ फळे खा आणि अॅनिमियाला करा ‘बाय-बाय'

Vinod Dengale

समस्या

रक्ताची कमतरता, सतत थकवा, अशक्तपणा आणि चक्कर येणे ही आजकालची सामान्य समस्या झाली आहे.

व्हिटॅमिन C फळे

महागड्या गोळ्या आणि इंजेक्शन्सऐवजी नैसर्गिक मार्गाने हिमोग्लोबिन वाढवणे शक्य आहे. त्यासाठी व्हिटॅमिन C ने भरलेली फळे वरदान आहेत.

पेरू - व्हिटॅमिन C चा सुपरस्टार

पेरू हा व्हिटॅमिन C चा मोठा स्रोत आहे. पेरू शरीरातील लोहाचे शोषण वाढवते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून आणि हिमोग्लोबिन पातळी उंचावण्यास मदत करते.

डाळिंब

डाळिंब लोह, व्हिटॅमिन C, व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेले असते. त्यातील नैसर्गिक लोह लाल रक्तपेशींची संख्या वाढवते आणि रक्तप्रवाह सुधरवते.

सफरचंद

सफरचंदात लोह आणि व्हिटॅमिन C चे चांगले प्रमाण असते. हे फळ लोह शोषण वाढवते आणि हिमोग्लोबिन तयार करण्यास मदत करते.

कलिंगड

यात मध्यम प्रमाणात लोह आणि भरपूर व्हिटॅमिन C असते. हे शरीर हायड्रेट ठेवते, लोह शोषण सुधारते आणि रक्त पातळी वाढवते.

बेरी

बेरीजमध्ये व्हिटॅमिन C, फॉलिक अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. फॉलिक अॅसिड हिमोग्लोबिन वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे.

