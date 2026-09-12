हसणं ठरू शकतं धोकादायक?

सकाळ डिजिटल टीम
सामान्यपणे हसणं हे आऱोग्यासाठी फायद्याचंच असतं. त्यात नुकसान होण्यासारखं काही नसतं.
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काही लोकांसाठी हसणं धोक्याचं ठरू शकतं. हसल्यानंतर श्वास घेण्यासाठी त्रास होणाऱ्यांना ते धोकादायक असतं.
Laughing
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खूप हसल्यानं काहींना भोवळ येण्याची शक्यता असते.
Laughing
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कधी कधी जास्त हसू आल्यानं बेशुद्ध पडण्याची शक्यता असते.
Laughing
Esakal
सलग हसल्यानं शरीरावर काही काळ दबाव, तणाव वाढतो.
Laughing
Esakal
काही मोजक्या प्रकरणात हृदयाच्या ठोक्यांवरही हसण्याचा परिणाम होतो.
Laughing
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आजारी लोकांनी काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. हसताना बेशुद्ध होणं सामान्य नाही.
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हसत असताना छातीत दुखणं किंवा श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर लगेच कुणाचीतरी मदत घ्या.
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Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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