कडू दोडका रोज खाल्ला तर काय होईल?

सकाळ डिजिटल टीम
अनेक लोक दोडक्याची भाजी खाण्यास नाक मुरडतात; पण आरोग्यासाठी हे अत्यंत गुणकारी आणि पौष्टिक फायबरयुक्त अन्न मानले जाते.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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दोडक्यात पाण्याचे प्रमाण भरपूर अन् कॅलरीज अत्यंत कमी असतात; यातील फायबरमुळे भूक नियंत्रित राहून वजन वेगाने घटण्यास मदत होते.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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यातील पेप्टाइड्स आणि अल्कलॉइड्स नैसर्गिकरीत्या इन्सुलिनची पातळी सुधारतात, ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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दोडका शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्यास मदत करतो; लिव्हरच्या त्रासात किंवा काविळीवर दोडक्याचा ताजा रस फायदेशीर ठरतो.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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यातील विद्राव्य फायबर आणि सेल्युलोज पचनसंस्था मजबूत ठेवतात, ज्यामुळे पोट साफ होते अन् ॲसिडिटी व मूळव्याधाचा त्रास कमी होतो.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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दोडक्यामध्ये व्हिटॅमिन A आणि बीटा-कॅरोटीन मुबलक प्रमाणात असते, जे डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यास अन् दृष्टी तीव्र करण्यास मदत करते.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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व्हिटॅमिन C, लोह आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते; ज्यामुळे चेहऱ्यावरील मुरुम कमी होऊन त्वचेला ग्लो येतो.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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दोडक्यातील आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीराला ऊर्जा देतात अन् मौसमी आजारांपासून बचाव करून इम्युनिटी मजबूत करतात.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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दोडका शिजवण्यापूर्वी नेहमी थोडा चाखून पाहावा; कडू चवीचा दोडका विषारी असू शकतो, त्यामुळे असा दोडका खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरेल.
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
sakal
भाजी, रस किंवा सूपच्या माध्यमातून दोडक्याचा आहारात समावेश करा आणि अनेक गंभीर आजारांपासून स्वतःचा बचाव करा!
Health Benefits of Ridge Gourd (Dodka)
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