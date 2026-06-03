दूधासोबत चपाती खाणे फायदेशीर की धोकादायक? तज्ज्ञांनी सांगितले सत्य

Aarti Badade

दूध आणि चपाती

महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये रात्री मुलांना दूध आणि चपाती देण्याची जुनी सवय आहे

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

'केसिन' प्रोटीन आणि 'ट्रिप्टोफॅन'

दुधातील 'केसिन' प्रोटीन आणि 'ट्रिप्टोफॅन' अमिनो आम्लामुळे रात्री खूप चांगली झोप येते

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

कार्बोहायड्रेट आणि फॅट

गव्हाच्या चपातीमुळे कार्बोहायड्रेट आणि फॅट वाढून वजन वाढण्याचा मोठा धोका असतो

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

वजन वाढणे

वजन वाढणे टाळण्यासाठी गव्हाच्या चपातीऐवजी ज्वारी किंवा बाजरीची भाकरी दुधासोबत खावी

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

अपचन

रात्री दुधासोबत भाकरी खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचनाचा त्रास कमी होतो

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

ब्लड प्रेशर

दुधात चपाती १० ते १५ मिनिटे भिजवून खाल्ल्यास ब्लड प्रेशर संतुलित राहू शकते

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

मधुमेह

मधुमेहाच्या (डायबिटिस) रुग्णांसाठी गव्हाची चपाती आणि दूध एकत्र खाणे फारसे फायदेशीर नाही

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

दूध आणि चपाती एकत्र

दूध आणि चपाती एकत्र मिक्स करून खाण्याच्या विशेष फायद्यांवर विज्ञानाने कोणतेही भाष्य केलेले नाही

Milk chapati health benefits and side effects

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Sakal

डायबिटीज असणारे मसूर डाळ खाऊ शकतात का?

Masoor Dal Benefits for Diabetes

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Sakal

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