डायबिटीज असणारे मसूर डाळ खाऊ शकतात का?

Aarti Badade

मसूर डाळीचे सेवन

मसूर डाळीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आणि प्रोटीन असतात, ज्यामुळे पचनक्रिया संथ होऊन रक्तातील साखर एकदम वाढत नाही.

Masoor Dal Benefits for Diabetes

|

Sakal

मसूर डाळीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स

या डाळीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) केवळ २५ ते ३२ दरम्यान असतो, जो रक्तातील ग्लुकोजची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करतो.

डाळीतील फायबरमुळे

फायबरचे भरपूर प्रमाण शरीरात साखरेचे शोषण हळूहळू करते, ज्यामुळे दिवसभर साखरेची पातळी नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

शरीरातील इन्सुलिन वाढवून

मसूर डाळीच्या नियमित सेवनाने शरीरात इन्सुलिनचे कार्य सुधारते आणि 'इन्सुलिन रेझिस्टन्स'ची समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होते.

मसूर डाळीसोबत

मधुमेहाच्या रुग्णांनी अधिक फायद्यासाठी मसूर डाळीसोबत पांढरा भात खाणे टाळावे आणि ज्वारी-बाजरीच्या भाकरीला पसंती द्यावी.

आरोग्यासाठी

कोणत्याही पदार्थाचे अतिसेवन टाळण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दिवसातून १/२ ते १ कप शिजवलेली डाळ खाणे आरोग्यासाठी उत्तम आहे.

सल्ला

मधुमेहाच्या योग्य आहारासाठी 'डायबिटीज यूके' सारख्या अधिकृत संकेतस्थळांची मदत घ्या आणि डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखालीच डाएट प्लॅन ठरवा.

