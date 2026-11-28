संतोष कानडे
मुंगूस एकमेकांना ओळखण्यासाठी केवळ डोळ्यांवर अवलंबून नसतात; त्यांच्या वास घेण्याच्या क्षमतेलाही महत्त्व असते.
त्यांच्या शरीरातील गंधग्रंथींमधून विशिष्ट रासायनिक वास बाहेर पडतो.
प्रत्येक मुंगसाच्या शरीराचा नैसर्गिक वास काही प्रमाणात वेगळा असू शकतो.
मुंगूस जमिनीवर, वस्तूंवर किंवा इतर ठिकाणी गंधाच्या खुणा सोडतात.
दुसऱ्या मुंगसाने सोडलेल्या खुणा हुंगून ते त्याची ओळख पटवू शकतात.
आफ्रिकेतील पट्टेरी मुंगसांवर झालेल्या संशोधनात ही क्षमता प्रयोगांद्वारे दिसून आली आहे.
परिचित आणि अनोळखी मुंगसांच्या वासाला ते वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात.
काही संशोधनांत त्यांना स्वतःच्या समूहातील नातेवाईकांमधील फरकही वासावरून ओळखता येत असल्याचे आढळले.
त्यामुळे समोर दुसरे मुंगूस दिसत नसतानाही त्याच्या गंधाच्या खुणांवरून त्याची उपस्थिती किंवा ओळख समजू शकते.
म्हणजेच मुंगसांसाठी वास हे केवळ संवेदनाच नाही, तर एकमेकांशी संवाद साधण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे.