पपईच्या पानांचं रहस्य उलगडलं! रुग्णांसाठी मोठा फायदा?

Anushka Tapshalkar

केमोथेरपीत पपईच्या पानांचे वरदान!

टाटा मेमोरियल रुग्णालयाच्या संशोधनात पपईच्या पानांच्या अर्कामुळे प्लेटलेट्स वाढण्यास मदत होत असल्याचे समोर आले.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

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sakal

प्लेटलेट्स का महत्त्वाच्या?

प्लेटलेट्स रक्तस्राव थांबविण्याचे काम करतात. केमोथेरपीदरम्यान त्यांची संख्या कमी झाल्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

|

sakal

219 रुग्णांवर अभ्यास

या संशोधनात विविध घनरूप (सॉलिड) कर्करोग असलेल्या 219 रुग्णांचा समावेश करण्यात आला.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

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sakal

सकारात्मक निष्कर्ष

पपईच्या पानांचा अर्क घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये प्लेटलेट्सची संख्या अधिक वेगाने आणि सुरक्षित पातळीपर्यंत वाढल्याचे आढळले.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

|

sakal

उपचारात खंड कमी

या रुग्णांमध्ये केमोथेरपीचे पुढील डोस उशिरा देण्याची गरज कमी पडल्याचेही संशोधकांनी नोंदवले.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

|

sakal

कमी खर्चात पर्याय

प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन किंवा महागड्या औषधांच्या तुलनेत पपईच्या पानांचा अर्क सुमारे 350 रुपयांत उपलब्ध होऊ शकतो.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

|

sakal

अजून संशोधन आवश्यक

प्राथमिक निष्कर्ष उत्साहवर्धक असले तरी दीर्घकालीन परिणाम आणि प्रभावीपणा तपासण्यासाठी आणखी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Papaya Leaf Extract for Chemotherapy

|

sakal

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