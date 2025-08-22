पिनट बटर खाल्ल्यामुळे शुगर वाढते का?

Saisimran Ghashi
शेंगदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने पीनट बटर रक्तातील साखर लवकर वाढवत नाही.
पीनट बटरमधील उच्च प्रथिने आणि चरबी साखरेची pH नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
साखर आणि मीठ नसलेले नैसर्गिक पीनट बटर मधुमेही रुग्णांसाठी योग्य आहे.
काही ब्रँड्समध्ये साखर आणि हायड्रोजनेटेड तेले असल्याने साखरेची पातळी वाढू शकते.
मधुमेही रुग्णांनी पीनट बटर १-२ चमचे इतक्याच मर्यादित प्रमाणात खावे.
पीनट बटर संपूर्ण धान्य ब्रेड किंवा फळांसोबत खाल्ल्याने साखर स्थिर राहते.
जास्त पीनट बटर खाल्ल्याने कॅलरीज वाढून साखर नियंत्रण कठीण होऊ शकते.
नैसर्गिक पीनट बटरमधील फायबर रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्यास मदत करते.
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.