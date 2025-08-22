पिनट बटर खाल्ल्यामुळे शुगर वाढते का?

कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स

शेंगदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने पीनट बटर रक्तातील साखर लवकर वाढवत नाही.

प्रथिने आणि निरोगी चरबी

पीनट बटरमधील उच्च प्रथिने आणि चरबी साखरेची pH नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

नैसर्गिक पीनट बटर फायदेशीर

साखर आणि मीठ नसलेले नैसर्गिक पीनट बटर मधुमेही रुग्णांसाठी योग्य आहे.

बाजारातील साखरयुक्त पीनट बटर

काही ब्रँड्समध्ये साखर आणि हायड्रोजनेटेड तेले असल्याने साखरेची पातळी वाढू शकते.

मर्यादित सेवन आवश्यक

मधुमेही रुग्णांनी पीनट बटर १-२ चमचे इतक्याच मर्यादित प्रमाणात खावे.

संपूर्ण धान्य ब्रेडसोबत सेवन

पीनट बटर संपूर्ण धान्य ब्रेड किंवा फळांसोबत खाल्ल्याने साखर स्थिर राहते.

जास्त प्रमाणाचे दुष्परिणाम

जास्त पीनट बटर खाल्ल्याने कॅलरीज वाढून साखर नियंत्रण कठीण होऊ शकते.

फायबरचे फायदे

नैसर्गिक पीनट बटरमधील फायबर रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्यास मदत करते.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

