फक्त दारू नाही, तर लिव्हर खराब करू शकतात 2 सवयी, तुम्हीपण करताय का 'या' चुका..?

यकृताचे महत्त्व

यकृत शरीरातील विषारी पदार्थ फिल्टर करते, पोषण साठवते आणि पचनास मदत करते.

अल्कोहोल

जास्त प्रमाणात अल्कोहोलमुळे 'अ‍ॅक्युट अल्कोहोलिक हेपेटायटीस' आणि सततच्या सेवनाने 'सिरोसिस' होऊ शकते.

चुकीच्या खाण्याच्या सवयी

जास्त कॅलरी, जंक फूड आणि गोड पेयांमुळे लठ्ठपणा आणि नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) होतो

हिपॅटायटीस ए आणि ई

घाणेरडे पाणी किंवा अन्नामुळे पसरणारे हे विषाणू अल्पकालीन यकृताचा दाह निर्माण करतात.

हिपॅटायटीस बी आणि सी

हे धोकादायक विषाणू रक्तातून आईपासून बाळापर्यंत पसरून दीर्घकालीन यकृत नुकसान करतात.

स्वच्छतेची कमतरता

अस्वच्छ पाणी आणि अन्नामुळे यकृताला हानी पोहोचवणारे विषाणू पसरतात.

दारूबंदी

यकृत निरोगी ठेवण्यासाठी सर्वप्रथम अल्कोहोल पिणे पूर्णपणे बंद करावे.

निरोगी जीवनशैली

संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैलीमुळे यकृताचे आरोग्य राखले जाऊ शकते.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

