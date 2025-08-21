फक्त दारू नाही, तर लिव्हर खराब करू शकतात 2 सवयी, तुम्हीपण करताय का 'या' चुका..?

Saisimran Ghashi
यकृत शरीरातील विषारी पदार्थ फिल्टर करते, पोषण साठवते आणि पचनास मदत करते.
जास्त प्रमाणात अल्कोहोलमुळे 'अॅक्युट अल्कोहोलिक हेपेटायटीस' आणि सततच्या सेवनाने 'सिरोसिस' होऊ शकते.
जास्त कॅलरी, जंक फूड आणि गोड पेयांमुळे लठ्ठपणा आणि नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) होतो
घाणेरडे पाणी किंवा अन्नामुळे पसरणारे हे विषाणू अल्पकालीन यकृताचा दाह निर्माण करतात.
हे धोकादायक विषाणू रक्तातून आईपासून बाळापर्यंत पसरून दीर्घकालीन यकृत नुकसान करतात.
अस्वच्छ पाणी आणि अन्नामुळे यकृताला हानी पोहोचवणारे विषाणू पसरतात.
यकृत निरोगी ठेवण्यासाठी सर्वप्रथम अल्कोहोल पिणे पूर्णपणे बंद करावे.
संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैलीमुळे यकृताचे आरोग्य राखले जाऊ शकते.
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.