मधुमेहींनी खजूर खावा का? तज्ज्ञ काय सांगतात ते वाचा

Aarti Badade
खजुरामध्ये नैसर्गिक साखर असते, मात्र त्यातील फायबरमुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढण्याची शक्यता कमी होते.
Can diabetics safely eat dates
Sakal
मधुमेही व्यक्तींनी दिवसातून 1 ते 2 खजूर मर्यादित प्रमाणात खाणे अधिक सुरक्षित मानले जाते.
Can diabetics safely eat dates
Sakal
रिकाम्या पोटी खजूर खाणे टाळा. नाश्त्यानंतर किंवा मधल्या वेळेत खाल्ल्यास अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
Can diabetics safely eat dates
Sakal
खजूर बदाम, अक्रोड किंवा इतर सुक्या मेव्यासोबत खाल्ल्यास साखरेचे शोषण हळूहळू होते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते.
Can diabetics safely eat dates
Sakal
अजवा किंवा डिगलेट नूर यांसारखे कमी गोड आणि कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले खजूर निवडा. अतिगोड मेजूल खजूर मर्यादित प्रमाणातच खावेत.
Can diabetics safely eat dates
sakal
जर तुम्ही मधुमेहाची औषधे किंवा इन्सुलिन घेत असाल, तर खजूर आहारात समाविष्ट करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Can diabetics safely eat dates
Sakal
मधुमेही व्यक्ती योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने खजूर खाऊ शकतात. संतुलितआहार, नियमित व्यायाम आणि रक्तातील साखरेची तपासणी यामुळे मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे होते.
Can diabetics safely eat dates
Sakal
Simple Change Can Make Your Dal Healthier
Sakal