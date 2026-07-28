डाळ शिजवण्याची 'ही' चुकीची पद्धत ठरू शकते आरोग्यासाठी घातक!

Aarti Badade
डाळ शिजवण्यापूर्वी ती ३ ते ४ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवा. यामुळे धूळ, घाण आणि पॉलिशचे अवशेष दूर होतात.
Simple Change Can Make Your Dal Healthier
Sakal
डाळ २ तास भिजवल्याने ती लवकर शिजते, मऊ होते आणि पचनही अधिक चांगले होते.
Simple Change Can Make Your Dal Healthier
Sakal
भिजवलेल्या डाळीतील फाइटिक अॅसिडसारखे अँटी-न्यूट्रिएंट्स कमी होतात. त्यामुळे प्रोटीन आणि खनिजांचे शोषण अधिक प्रभावीपणे होते.
Simple Change Can Make Your Dal Healthier
Sakal
पोषणतज्ज्ञांच्या मते, भिजवलेल्या पाण्यात काही पाण्यात विरघळणारे पोषक घटक राहू शकतात. त्यामुळे शक्य असल्यास त्याच पाण्यात डाळ शिजवणे फायदेशीर ठरू शकते.
Simple Change Can Make Your Dal Healthier
Sakal
डाळीत प्रोटीन, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक असतात. संतुलित आहारात डाळीचा नियमित समावेश आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतो.
Simple Change Can Make Your Dal Healthier
Sakal
डाळीतील प्रोटीन आणि फायबर दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना देतात. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणास मदत होऊ शकते.
ही माहिती सर्वसाधारण आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी किंवा आरोग्यविषयक समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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Sakal