डाळ शिजवण्याची 'ही' चुकीची पद्धत ठरू शकते आरोग्यासाठी घातक!

Aarti Badade

डाळ आधी नीट धुवा

डाळ शिजवण्यापूर्वी ती ३ ते ४ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवा. यामुळे धूळ, घाण आणि पॉलिशचे अवशेष दूर होतात.

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किमान २ तास भिजवा

डाळ २ तास भिजवल्याने ती लवकर शिजते, मऊ होते आणि पचनही अधिक चांगले होते.

Simple Change Can Make Your Dal Healthier

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Sakal

भिजवल्याने पोषणमूल्य वाढते

भिजवलेल्या डाळीतील फाइटिक अॅसिडसारखे अँटी-न्यूट्रिएंट्स कमी होतात. त्यामुळे प्रोटीन आणि खनिजांचे शोषण अधिक प्रभावीपणे होते.

Simple Change Can Make Your Dal Healthier

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Sakal

भिजवलेलं पाणी लगेच फेकू नका

पोषणतज्ज्ञांच्या मते, भिजवलेल्या पाण्यात काही पाण्यात विरघळणारे पोषक घटक राहू शकतात. त्यामुळे शक्य असल्यास त्याच पाण्यात डाळ शिजवणे फायदेशीर ठरू शकते.

Simple Change Can Make Your Dal Healthier

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Sakal

डाळ म्हणजे प्रोटीनचा उत्तम स्रोत

डाळीत प्रोटीन, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक असतात. संतुलित आहारात डाळीचा नियमित समावेश आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतो.

Simple Change Can Make Your Dal Healthier

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Sakal

वजन नियंत्रणासाठीही फायदेशीर

डाळीतील प्रोटीन आणि फायबर दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना देतात. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणास मदत होऊ शकते.

महत्त्वाची टीप

ही माहिती सर्वसाधारण आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी किंवा आरोग्यविषयक समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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