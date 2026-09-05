'कपल'ला पोलिसांनी अडवलं तर घरच्यांचा नंबर द्यावा लागतो का?

Vinod Dengale
तुम्ही गर्लफ्रेंड किंवा बॉयफ्रेंडसोबत बाहेर फिरत असाल आणि पोलिसांनी घरच्यांचा नंबर मागितला तर काय कराल?
जर तुमचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर संबंधित प्रकरणानुसार पोलिसांना पालकांशी संपर्क साधण्याचा अधिकार आहे तुम्हाला तो द्यावा लागेल.
तुमचं वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही कायदेशीरदृष्ट्या प्रौढ आहेत. त्यामुळे तुमच्या वैयक्तिक निर्णयांमध्ये तुमची संमती महत्त्वाची ठरते.
तुम्ही प्रौढ असाल्यास घरच्यांच्या नंबरसाठी तुमच्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही.
मात्र कुठल्याही कायदेशीर चौकशीमध्ये पोलिसांना सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे.
जर एखादा अधिकारी गैरवर्तन, धमकी किंवा बेकायदेशीर पैशांची मागणी करत असल्याचे वाटत असेल, तर अधिकृत तक्रार यंत्रणेकडे दाद मागा.
परिस्थितीनुसार 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर मदत मागता येते. तसेच संबंधित पोलिस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करता येऊ शकते.
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