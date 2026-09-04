MRP पेक्षा जास्त पैसे घेतले? दुकानदाराविरोधात अशी करा तक्रार!

Vinod Dengale

जास्त पैसे

तुम्ही दुकानातून कोल्ड-ड्रिंक किंवा इतर कोणती वस्तू खरेदी करता आणि तुमच्याकडून MRP पेक्षा जास्त पैसे आकरले जातात.

More Money than MRP

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कारण

Cooling किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा कारण देऊन जर दुकानदाराने हे जास्तीचे पैसे आकारले तर काय करावे?

Reason

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पुरावे

सर्वात पहिले पुरावे गोळा करा. बिल घ्या तसेच शक्य असल्यास तिथे Video शूट करा.

Evidence

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हेल्पलाइन

त्यानंतर तुम्ही Consumer Consumer Helpline नंबर 1915 वर कॉल करून तक्रार नोंदवू शकता.

Helpline

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व्हॉट्सॲप

त्यासोबतच व्हॉट्सॲप नंबर 8800001915 वर तक्रार करू शकता.

Whatsapp

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Consumer Court

तुम्हाला गरज वाटल्यास थेट Consumer Court मध्ये जाऊन तक्रार दाखल करू शकता.

Consumer Court

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दंड

त्यानंतर दुकानदारावर Legal Metrology Act 2009 च्या अंतर्गत कायदेशीर कारवाई होऊन 25,000 ते 1 लाखांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.

Fine

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विद्यानंद बापटांनी सांगितलेली Ad Hominem Fallacy तुम्ही मित्रांमध्येही वापरता?

Do You Use This Argument Trick With Your Friends Without Realising It?

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