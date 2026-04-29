क्रेडिट कार्डचे बिल न भरल्यास वसुली एजंट मारहाण करू शकतात का? जाणून घ्या नियम...

Vrushal Karmarkar

वसुली एजंट

अनेक जण वसुली एजंटांच्या वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. वसुली एजंट खरोखरच ग्राहकांना मारहाण करू शकतात का? त्यांना बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे का?

बँक

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही समस्या टाळण्यासाठी वसुली एजंट, बँका आणि ग्राहकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

ग्राहकावर हल्ला

आरबीआयच्या नियमांनुसार, कोणताही वसुली एजंट ग्राहकाशी हल्ला करू शकत नाही किंवा गैरवर्तन करू शकत नाही.

ग्राहकांना कॉल

वसुली एजंटांना सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ या वेळेत ग्राहकांना कॉल करण्याची परवानगी आहे. विषम वेळी कॉल करण्यास देखील मनाई आहे.

अधिकृत कागदपत्रे

पूर्वसूचना किंवा माहिती दिल्याशिवाय वसुली एजंट ग्राहकाच्या घरी भेट देऊ शकत नाहीत. एजंटकडे बँकेने दिलेली अधिकृत कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

ओळखपत्र

त्याशिवाय त्यांच्याकडे त्यांचे ओळखपत्रही असणे गरजेचे आहे. बँका किंवा वसुली एजंटांकडून ग्राहकांची कोणतीही माहिती उघड केली जाऊ नये.

ग्राहक

ग्राहक आणि बँक यांच्यातील किंवा ग्राहक आणि वसुली एजंट यांच्यातील दूरध्वनीवरील संभाषणे नेहमी रेकॉर्ड केली पाहिजेत.

क्रेडिट कार्ड

जर तुम्ही काही कारणास्तव तुमच्या क्रेडिट कार्डचे बिल भरू शकत नसाल आणि वसुली एजंट तुम्हाला त्रास देत असतील, तर तुम्हाला तक्रार करण्याचा पूर्ण हक्क आहे.

तक्रार

प्रथम बँकेकडे आणि नंतर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. इतकेच नाही, तर ग्राहकांना त्रास दिला जात असल्यास, ते कायदेशीर कारवाई देखील करू शकतात.

कॉल

तुम्ही एजंटना एका विशिष्ट वेळी तुम्हाला कॉल करण्यास सांगू शकता. तुम्ही त्यांना नम्रपणे बोलण्यास आणि व्यावसायिक संभाषण राखण्यास देखील सांगू शकता.

नकार

जर त्यांनी असे करण्यास नकार दिला, तर तुम्ही बँकेकडेही तक्रार करू शकता.

